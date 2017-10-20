Глава Автодора Роман Старовойт и Андрей Бочаров обсудили перспективы развития дорог в Волгоградской области

В администрации области состоялась встреча Романа Старовойта с губернатором Андреем Бочаровым. Были обсуждены задачи по дальнейшему развитию дорожной сети региона.

— Хочу отметить, что в области произошли существенные положительные изменения, — заявил Роман Старовойт. — От всей души радуюсь за вас и вашу команду, считаю, что это успех. Вы переломили ситуацию. Будем помогать вам еще больше, потому что вы действительно заслуживаете самой высокой оценки. Уверен, что жители города и области, те, кто едет транзитом, гости Волгограда, они это видят и ценят.

За последние три года в сфере развития дорожной сети произошли масштабные позитивные сдвиги. В 2014 году, совместно с федеральными ведомствами, был намечен четкий план действий. В первую очередь, в регионе начали приводить в порядок ключевые транспортные артерии и развязки, мостовые сооружения, въезды в населенные пункты.

Дорожники области полностью ушли от ямочного ремонта. Реализация инфраструктурных проектов, в том числе дорожных, стала приоритетом долгосрочной стратегии развития области. Региональной власти в короткий срок удалось наладить конструктивное взаимодействие с Росавтодором и Минтрансом РФ. Как результат — финансирование дорожной отрасли существенно увеличилось: с 7,2 миллиарда в 2013 году до 9,8 миллиарда в 2017-м.

В свою очередь, регион полностью выполняет взятые на себя обязательства. Как уже сообщал РИАЦ, Роман Старовойт на пленарном заседании VIII международной выставки-форума «ДорогаЭКСПО-2017» дал высокую оценку усилиям администрации Волгоградской области по приведению в порядок дорожной сети региона. Темпы восстановления федеральных трасс в регионе за последние три года значительно выросли — ежегодно всеми видами работ охвачено более 200 километров на всех направлениях. За последние три года в регионе удалось привести в порядок 1,5 тысячи километров дорог. Сегодня дорожные работы в регионе ведутся параллельно с благоустройством — это дает дополнительный импульс для развития территорий.

В этом году серьезным подспорьем стало участие региона в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги»: выполняется 151 мероприятие, работы идут в графике. Формируется план работ на 2018 год. По президентской программе в волгоградской агломерации планируется привести в порядок еще 180 километров автодорог.

Андрей Бочаров поблагодарил за высокую оценку проделанной работы и заметил, что достигнутые результаты были бы невозможны без активного и конструктивного взаимодействия с Росавтодором и Минтрансом РФ.