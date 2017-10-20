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12:03 (мск), источник: ДЕЙТА

Пушкарёв рассказал об ущербе, нанесенном Владивостоку

Временно отстраненный от исполнения обязанностей главы Владивостока Игорь Пушкарёв рассказал об ущербе, нанесённом городу Владивостоку, на своей странице в социальной сети, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

По мнению отстраненного мэра, ущерб нанесли городу следственные органы. «Говоря об ущербе бюджету Владивостока, хочу напомнить, что впервые город пострадал именно из-за действий следователей ещё в 2016 году. После моего ареста, адвокаты, представители Администрации Владивостока и МУП “Дороги Владивостока” неоднократно доводили до следствия и суда факты отсутствия ущерба при закупках стройматериалов», — пишет Игорь Пушкарёв.

Ранее Пушкарёв называл позицию следствия «неаргументированной». Как уже сообщало «Deita.ru», по версии следственного комитета России, с 2009 года по 2016 год мэр Владивостока Игорь Пушкарёв приобрел строительные материалы для подведомственных администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в организациях, входящих в группу компаний «Востокцемент», которые на тот момент были подконтрольны близким родственникам главы города.

При этом строительные материалы приобретались только у компаний «Востокцемент» за счет денежных средств, получаемых из администрации города Владивостока по муниципальным контрактам.

За это, по версии СК РФ, Игорь Пушкарев получил от генерального директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева взятку в сумме более 75 миллионов рублей.

Дмитрий Санников.

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