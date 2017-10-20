Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: главная слабость Путина — на американских берегах
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Зюганов вспомнил, как Собчак назвала россиян и страну
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Бывшая супруга о жене Джигарханяна: Виталина заигралась
Отдохнувшая Кабаева показала фигуру в Сочи - СМИ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
11:09 (мск), источник: Sputnik.md

Определены те, кто займет руководящие посты в министерствах Молдовы

Комиссия определила семь из девяти победителей на должности генсекретарей в министерствах.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Комиссия по организации и проведению конкурса на вакантные руководящие должности объявила семь человек, победивших в конкурсе на посты государственных генсекретарей в министерствах Молдовы. Вместе с тем продлен срок на подачу документов для занятия таких же должностей еще в двух министерствах. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского кабмина.

Всего к этапу интервью были допущены 44 кандидата. В итоге генсекретарем Минобороны стал Раду Бурдужа, генсекретарем министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — бывший вице-министр соцзащиты Борис Гылка, генсекретарем Минюста — замглавы этого ведомства Анатолие Мунтяну, генсекретарем министерства иностранных дел и евроинтеграции — Михаил Кэпэцынэ, генсекретарем министерства просвещения, культуры и исследований — вице-министр этого ведомства Игорь Шаров, генсекретарем министерства экономики и инфраструктуры — Юлия Ябанжи-Костин, а генсекретарем министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — экс-вице-министр сельского хозяйства Юрий Ушурелу.

Читайте также
Конституционный суд разъяснит условия передачи полномочий президента

Вместе с тем, еще предстоит определиться, кто займет аналогичные посты в МВД и Минфине.

Также Комиссия проанализировала заявки кандидатов на пост госсекретарей в министерствах и опубликовала список тех, кто допущен к этапу интервью.

Парламент Молдовы в июле утвердил новую структуру правительства республики. Таким образом, вместо 16 министерств осталось всего девять. Документ предусматривает, что новый кабмин должен состоять из премьера, первого замглавы правительства, заместителей премьер-министра, министров и других чиновников. В новом кабмине исчезнут должности заместителей министра, их заменят госсекретари.

После утверждения парламентом списка министерств правительство в течение трех месяцев должно предпринять необходимые для реорганизации структуры органов центральной власти меры, а также представить парламенту предложения по приведению в соответствие действующего законодательства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Горе в семье известного певца из Молдовы
Владимир Путин высказал свое мнение о работе RT и Sputnik
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Глава ЦРУ рассказал о подготовке США к «последнему шагу» КНДР
США признали применение боевиками химоружия в сирийском Идлибе
Фигурантка дела Серебренникова покинула Россию
ЦИК России разъяснил условия выдвижения на президентских выборах
Минздрав планирует ввести экологический налог на окурки
Мединский лично приехал на заседание ВАК по своей диссертации
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
«Гелик» снимают с производства: прощай, легенда Немцы подготовили финальную партию знаменитых внедорожников. И стоить они будут очень дорого
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь