Определены те, кто займет руководящие посты в министерствах Молдовы

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Комиссия по организации и проведению конкурса на вакантные руководящие должности объявила семь человек, победивших в конкурсе на посты государственных генсекретарей в министерствах Молдовы. Вместе с тем продлен срок на подачу документов для занятия таких же должностей еще в двух министерствах. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского кабмина.

Всего к этапу интервью были допущены 44 кандидата. В итоге генсекретарем Минобороны стал Раду Бурдужа, генсекретарем министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — бывший вице-министр соцзащиты Борис Гылка, генсекретарем Минюста — замглавы этого ведомства Анатолие Мунтяну, генсекретарем министерства иностранных дел и евроинтеграции — Михаил Кэпэцынэ, генсекретарем министерства просвещения, культуры и исследований — вице-министр этого ведомства Игорь Шаров, генсекретарем министерства экономики и инфраструктуры — Юлия Ябанжи-Костин, а генсекретарем министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — экс-вице-министр сельского хозяйства Юрий Ушурелу.

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Вместе с тем, еще предстоит определиться, кто займет аналогичные посты в МВД и Минфине.

Также Комиссия проанализировала заявки кандидатов на пост госсекретарей в министерствах и опубликовала список тех, кто допущен к этапу интервью.

Парламент Молдовы в июле утвердил новую структуру правительства республики. Таким образом, вместо 16 министерств осталось всего девять. Документ предусматривает, что новый кабмин должен состоять из премьера, первого замглавы правительства, заместителей премьер-министра, министров и других чиновников. В новом кабмине исчезнут должности заместителей министра, их заменят госсекретари.