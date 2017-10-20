Определены те, кто займет руководящие посты в министерствах Молдовы
Комиссия определила семь из девяти победителей на должности генсекретарей в министерствах.
Комиссия определила семь из девяти победителей на должности генсекретарей в министерствах.
КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Комиссия по организации и проведению конкурса на вакантные руководящие должности объявила семь человек, победивших в конкурсе на посты государственных генсекретарей в министерствах Молдовы. Вместе с тем продлен срок на подачу документов для занятия таких же должностей еще в двух министерствах. Об этом сообщили в
Всего к этапу интервью были допущены 44 кандидата. В итоге генсекретарем Минобороны стал Раду Бурдужа, генсекретарем министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — бывший
Вместе с тем, еще предстоит определиться, кто займет аналогичные посты в МВД и Минфине.
Также Комиссия проанализировала заявки кандидатов на пост госсекретарей в министерствах и опубликовала список тех, кто допущен к этапу интервью.
Парламент Молдовы в июле утвердил новую структуру правительства республики. Таким образом, вместо 16 министерств осталось всего девять. Документ предусматривает, что новый кабмин должен состоять из премьера, первого замглавы правительства, заместителей
После утверждения парламентом списка министерств правительство в течение трех месяцев должно предпринять необходимые для реорганизации структуры органов центральной власти меры, а также представить парламенту предложения по приведению в соответствие действующего законодательства.