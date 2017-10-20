ЛП будет участвовать в референдуме по отставке Киртоакэ
Либеральная партия (ЛП) подаст документы, чтобы зарегистрироваться участником референдума об отставке примара Кишинева Дорина Киртоакэ 19 ноября.
Либеральная партия (ЛП) подаст документы, чтобы зарегистрироваться участником референдума об отставке примара Кишинева Дорина Киртоакэ 19 ноября.
Согласно сообщению ЛП такой шаг партия предпримет не для того, чтобы отстранить Киртоакэ, а наоборот, чтобы убедить кишиневцев не голосовать на референдуме.
К тому же регистрация партии как участника референдума позволит самому Киртоакэ, как
ЛП намерена оспорить в ЦИКе сегодняшнее решение Окружного избирательного совета об отказе регистрации Киртоакэ в качестве участника референдума.
Сам градоначальник, находящийся под домашним арестом