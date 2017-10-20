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10:40 (мск), источник: Noi.md

ЛП будет участвовать в референдуме по отставке Киртоакэ

Либеральная партия (ЛП) подаст документы, чтобы зарегистрироваться участником референдума об отставке примара Кишинева Дорина Киртоакэ 19 ноября.

Источник: Noi.md

Согласно сообщению ЛП такой шаг партия предпримет не для того, чтобы отстранить Киртоакэ, а наоборот, чтобы убедить кишиневцев не голосовать на референдуме.

К тому же регистрация партии как участника референдума позволит самому Киртоакэ, как вице-председателю партии, встречаться с избирателями, участвовать в дебатах.

ЛП намерена оспорить в ЦИКе сегодняшнее решение Окружного избирательного совета об отказе регистрации Киртоакэ в качестве участника референдума.

Сам градоначальник, находящийся под домашним арестом из-за подозрения в коррупции, с сарказмом воспринял отказ в регистрации, написав в соцсетях, что «его хотят похоронить», что он выступает «за похороны без мертвеца?».

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