ЛП будет участвовать в референдуме по отставке Киртоакэ

Источник: Noi.md

Согласно сообщению ЛП такой шаг партия предпримет не для того, чтобы отстранить Киртоакэ, а наоборот, чтобы убедить кишиневцев не голосовать на референдуме.

К тому же регистрация партии как участника референдума позволит самому Киртоакэ, как вице-председателю партии, встречаться с избирателями, участвовать в дебатах.

ЛП намерена оспорить в ЦИКе сегодняшнее решение Окружного избирательного совета об отказе регистрации Киртоакэ в качестве участника референдума.