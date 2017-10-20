Этот план не про бизнес: проект развития услуг связи в Хабаровском крае отправили в мусор
«Дорожную карту» министерства информационных технологий раскритиковали чиновники и предприниматели.
«Дорожную карту» министерства информационных технологий раскритиковали чиновники и предприниматели.
Хабаровск, 20 октября, AmurMedia.
Жесткую критику и большой список замечаний получил за работу своего ведомства заместитель министра информационных технологий и связи региона — начальник управления развития инфраструктуры связи Дмитрий Стремилов. Чиновник представил «дорожную карту» для повышения качества телекоммуникационных услуг, которые востребованы у предпринимателей. Но план, о котором рассказал замминистра, раскритиковали не только представители бизнеса, но и первый зампред правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалев, сообщает корр. ИА AmurMedia.
В минэкономразвития 20 октября состоялось обсуждение кейсов, разработанных для улучшения позиций Хабаровского края в рамках системы национального рейтинга состояния инвестиционного климата. На сегодняшний день регион находится в группе D, демонстрируя неутешительные показатели по ряду критериев. В их числе и оценка качества телекоммуникационных услуг со стороны предпринимателей. «Дорожная карта», которую разработали в министерстве информационных технологий и связи, теоретически была направлена на улучшение этого показателя.
Красивые цифры, ужасный результат
«Развитие телекоммуникаций на территории края ведется постоянно. В настоящее время в крае телефонизировано 373 населенных пунктов, в которых проживает 1 333 тысячи человек. Услуги доступа к сети Интернет предоставляются в 247 населенных пунктах края, в которых проживает 1 310 тысяч человек. Сотовой связью были обеспечены все населенные пункты края с числом жителей более 400 человек. Для этой цели с 2012 года запущено в эксплуатацию 22 базовых станций, что позволило обеспечить услугами сотовой связи 33 населенных пункта, в которых проживает около 16 тысяч человек. Начиная с 2012 года,
Со слов чиновника, с 2016 года в крае реализуют федеральный проект «Устранение цифрового неравенства». Как отметил Стремилов, уже разработан план по обеспечению до 2020 года высокоскоростным доступом к Всемирной паутине 46 населенных пунктов с численностью жителей более 500 человек, где сегодня доступ к Интернету отсутствует вообще. Министерство планирует сотрудничать с ключевыми операторами, чтобы оперативно выполнить намеченную «дорожную карту», чаще информировать население региона о цифровых услугах, а также обеспечить обратную связь, чтобы получать объективную оценку качества и реагировать на замечания. Но оптимистичный доклад замглавы ведомства Дмитрия Стремилова жестко раскритиковали слушатели, а Василий Шихалев и вовсе заявил, что в таком виде «дорожную карту» не примет.
Все не так
Целый список замечаний озвучил представитель
«Если слушатели обратили внимание, то сейчас мы говорили о том, что в Хабаровском крае можно позвонить. При этом критерий звучит как “Оценка качества телекоммуникационных услуг предпринимателями”. То есть, мы тут не должны говорить о том, что обычный гражданин сегодня может
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Предприниматель не постеснялся жестко указать представителю минсвязи на упущенные проблемы, которые требуют внимания. По мнению критика, сегодня качество Интернета оставляет желать очень много лучшего, а бизнесу в таких условиях и вовсе нереально работать.
«Возьмем район имени Лазо. Там официально есть широкополосный интернет конкретного оператора. А по факту не так. Стоит одна антенна, она перезагружена, и канал, который вам там выделят, настолько узкий, что данные вы толком передать не сможете. Оператор вам декларирует условно 100 мегабит скорости, а реально там и 10 нет. Такая ситуация повсюду. У меня
А вы вообще «в теме»?
Генерального директора ООО «Строительная компания «Лунный свет» поддержала общественный представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Елена Хлебородова. Она упрекнула представителя Минсвязи в том, что он не понимает, как предприниматели оценивают качество телекоммуникационных услуг, и на что нужно обратить внимание, составляя план работы.
«Вы, может быть, не понимаете, как формируется показатель национального рейтинга в плане качества телекоммуникационных услуг? Методологию я вам зачитаю, она в открытом доступе есть. Критерии удовлетворенности качества мобильной связи: покрытие, стабильность работы, доступность для предпринимателей. То есть, сюда напрашивается только
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«Вы определите проблему, в чем суть. И потом начинайте ее решать», — отметил Востриков.
Подводя итог обсуждению, первый зампред правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалев заявил, что в таком виде кейс министерства информационных технологий и связи принимать нельзя. Он поручил Дмитрию Стремилову учесть все замечания, а также обратить внимание на реальные потребности предпринимателей.
«Серьезные замечания к вашей “дорожной карте” — надо кардинально поработать. Тот проект, который вы сегодня предлагаете, никак не может быть утвержден. Следующий штаб у нас 25 октября, к этому времени подготовьте то, что реально можно обсуждать. Потому что в вашем проекте бизнеса не хватает», — озвучил чиновник.
На заседании рассмотрели еще три кейса, посвященные повышению оценки инвестиционного климата по другим критериям. «Дорожные карты» улучшения доступности финансовой поддержки, недвижимости и трудовых ресурсов были приняты с учетом небольших поправок. К этим проектам как у чиновников, так и у предпринимателей, было мало замечаний.