Этот план не про бизнес: проект развития услуг связи в Хабаровском крае отправили в мусор

Источник: Агентство «Москва»

Хабаровск, 20 октября, AmurMedia.

Жесткую критику и большой список замечаний получил за работу своего ведомства заместитель министра информационных технологий и связи региона — начальник управления развития инфраструктуры связи Дмитрий Стремилов. Чиновник представил «дорожную карту» для повышения качества телекоммуникационных услуг, которые востребованы у предпринимателей. Но план, о котором рассказал замминистра, раскритиковали не только представители бизнеса, но и первый зампред правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалев, сообщает корр. ИА AmurMedia.

В минэкономразвития 20 октября состоялось обсуждение кейсов, разработанных для улучшения позиций Хабаровского края в рамках системы национального рейтинга состояния инвестиционного климата. На сегодняшний день регион находится в группе D, демонстрируя неутешительные показатели по ряду критериев. В их числе и оценка качества телекоммуникационных услуг со стороны предпринимателей. «Дорожная карта», которую разработали в министерстве информационных технологий и связи, теоретически была направлена на улучшение этого показателя.

Красивые цифры, ужасный результат

«Развитие телекоммуникаций на территории края ведется постоянно. В настоящее время в крае телефонизировано 373 населенных пунктов, в которых проживает 1 333 тысячи человек. Услуги доступа к сети Интернет предоставляются в 247 населенных пунктах края, в которых проживает 1 310 тысяч человек. Сотовой связью были обеспечены все населенные пункты края с числом жителей более 400 человек. Для этой цели с 2012 года запущено в эксплуатацию 22 базовых станций, что позволило обеспечить услугами сотовой связи 33 населенных пункта, в которых проживает около 16 тысяч человек. Начиная с 2012 года, волоконно-оптические линии связи проложены на территории 8 муниципальных районов в 49 населенных пунктах с общим числом более 50 тысяч чел. Из них в 23 населенных пунктах края услуги широкополосного доступа к сети Интернет и интерактивного телевидения обеспечены благодаря софинансированию правительства края», — отчитался заместитель министра информационных технологий и связи региона — начальник управления развития инфраструктуры связи Дмитрий Стремилов.

Со слов чиновника, с 2016 года в крае реализуют федеральный проект «Устранение цифрового неравенства». Как отметил Стремилов, уже разработан план по обеспечению до 2020 года высокоскоростным доступом к Всемирной паутине 46 населенных пунктов с численностью жителей более 500 человек, где сегодня доступ к Интернету отсутствует вообще. Министерство планирует сотрудничать с ключевыми операторами, чтобы оперативно выполнить намеченную «дорожную карту», чаще информировать население региона о цифровых услугах, а также обеспечить обратную связь, чтобы получать объективную оценку качества и реагировать на замечания. Но оптимистичный доклад замглавы ведомства Дмитрия Стремилова жестко раскритиковали слушатели, а Василий Шихалев и вовсе заявил, что в таком виде «дорожную карту» не примет.

Все не так

Целый список замечаний озвучил представитель бизнес-сообщества — генеральный директор ООО «Строительная компания «Лунный свет» Сергей Степанов. Он заявил, что «дорожная карта», представленная Минсвязи, вообще «не про то».

«Если слушатели обратили внимание, то сейчас мы говорили о том, что в Хабаровском крае можно позвонить. При этом критерий звучит как “Оценка качества телекоммуникационных услуг предпринимателями”. То есть, мы тут не должны говорить о том, что обычный гражданин сегодня может кому-то просто позвонить. Предпринимателей сейчас волнуют совершенно другие вещи в контексте качества телекоммуникационных услуг. Например, онлайн-кассы, про которые мы сейчас все говорим — я об этом ничего не услышал, даже в том плане, насколько кто-то из министерства вообще эту тему анализирует. Мы уже слышали историю о том, что в Хабаровском крае все хорошо, везде есть Интернет и везде заведены все операторы. Мы проводили уже круглый стол по этому поводу и выясняли, что провайдеры у нас вроде бы есть, а по сути работать невозможно. Где у вас это все работает? Потому что лампочка горит, и все?» — возмутился Сергей Степанов.

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Предприниматель не постеснялся жестко указать представителю минсвязи на упущенные проблемы, которые требуют внимания. По мнению критика, сегодня качество Интернета оставляет желать очень много лучшего, а бизнесу в таких условиях и вовсе нереально работать.

«Возьмем район имени Лазо. Там официально есть широкополосный интернет конкретного оператора. А по факту не так. Стоит одна антенна, она перезагружена, и канал, который вам там выделят, настолько узкий, что данные вы толком передать не сможете. Оператор вам декларирует условно 100 мегабит скорости, а реально там и 10 нет. Такая ситуация повсюду. У меня онлайн-кассы на торговой сети магазинов. Я менял оператора несколько раз. Сначала был “Ростелеком”, потом “Билайн”, потом “Энфорта”, сейчас опять “Ростелеком” — они на оптику заходят. Невозможно так работать — в этой системе мне нужен нормальный пинг, нормальная передача данных — а у меня этого нет. Кассы отваливаются, магазины отваливаются. И я про качество ваших телекоммуникационных услуг скажу то, что я о них думаю. При этом я смотрю на эту вашу “дорожную карту” и вижу, что там нет ни слова о насущной проблеме предпринимателей, о том, что меня волнует как бизнесмена — передача данных, видеоконференцсвязь и так далее. Возьмите реальный бизнес и посмотрите, чем сегодня он пользуется — какими вашими услугами. А у меня пока впечатление, что ваш проект про то, как вы позвонить хотите. И ваша так называемая “дорожная карта” сейчас, мягко говоря, не устраивает», — высказался Сергей Степанов.

А вы вообще «в теме»?

Генерального директора ООО «Строительная компания «Лунный свет» поддержала общественный представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Елена Хлебородова. Она упрекнула представителя Минсвязи в том, что он не понимает, как предприниматели оценивают качество телекоммуникационных услуг, и на что нужно обратить внимание, составляя план работы.

«Вы, может быть, не понимаете, как формируется показатель национального рейтинга в плане качества телекоммуникационных услуг? Методологию я вам зачитаю, она в открытом доступе есть. Критерии удовлетворенности качества мобильной связи: покрытие, стабильность работы, доступность для предпринимателей. То есть, сюда напрашивается только бизнес-респондент. Далее, стоимость мобильной связи и телекоммуникационных услуг для бизнеса, насколько удобно предпринимателю работать. Учитывается скорость и доступность операторов, стоимость Интернета и других услуг для бизнеса — в том числе, видеоконференцсвязи и тому подобного. Это общая выборка, актуальная для предпринимателей в Хабаровском крае. И любой предприниматель из Хабаровска, Комсомольска, из Бикинского района может дать оценку вашим услугам. Потом эти оценки складываются, и выводится среднее число. Таким образом мы получаем ту самую некрасивую цифру, которая нас в рейтинге уводит в самый низ», — объяснила Елена Хлебородова.

Критику высказал и президент Дальневосточной торгово-промышленной палаты Игорь Востриков. Он обратил внимание, что в проекте «дорожной карты» совершенно не проработан механизм обратной связи, а также «размазана» проблема низкой оценки: создается впечатление, что авторы плана не понимают, что именно надо улучшать.

«Вы определите проблему, в чем суть. И потом начинайте ее решать», — отметил Востриков.

Подводя итог обсуждению, первый зампред правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалев заявил, что в таком виде кейс министерства информационных технологий и связи принимать нельзя. Он поручил Дмитрию Стремилову учесть все замечания, а также обратить внимание на реальные потребности предпринимателей.

«Серьезные замечания к вашей “дорожной карте” — надо кардинально поработать. Тот проект, который вы сегодня предлагаете, никак не может быть утвержден. Следующий штаб у нас 25 октября, к этому времени подготовьте то, что реально можно обсуждать. Потому что в вашем проекте бизнеса не хватает», — озвучил чиновник.