Депутаты горсовета рассказали, кто должен стать мэром Омска
Сегодня, 20 октября, в здании областного Союза журналистов прошла первая
Сегодня, 20 октября, в здании областного Союза журналистов прошла первая
От лица народных избранников говорили главы трех комитетов — по социальным вопросам, вопросам местного самоуправления и вопросам экономического развития.
Естественно, не удалось депутатам избежать одного из самых злободневных на сегодня вопросов — о выборах мэра города. Народные избранники, не называя
«Присоединяюсь к мнению коллеги, мэр должен быть профессионалом. Крайне важно, чтобы он был единомышленником с губернатором», — отметил Карымов.
Куда как конкретней свою позицию по новому градоначальнику отразил Олег Афанасьев. Народный избранник привел конкретный пример поведения будущего мэра, которого хотелось бы всем омичам.
«Мэр Омска должен быть, в первую очередь, смелым. Чуть менее 10лет назад федеральные деньги на ремонт дорог приходили в наш бюджет в октябре. Тогдашний мэр находил деньги и начинал ремонт. Человек шел на риск, но не мог сидеть и ничего не делать. Вот таким должен быть мэр», — обозначил свою позицию глава комитета по вопросам экономического развития, сопредседатель «Оплота» Олег Афанасьев.
Скорее всего, народный избранник имел в виду бывшего мэра Омска Виктора Шрейдера. Однако стоит помнить, что тогда, 10 лет назад, практика федерального финансирования была иная — сейчас основные средства на ремонт подобных инфраструктурных объектов выделяются в апреле.