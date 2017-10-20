Депутаты горсовета рассказали, кто должен стать мэром Омска

От лица народных избранников говорили главы трех комитетов — по социальным вопросам, вопросам местного самоуправления и вопросам экономического развития.

Естественно, не удалось депутатам избежать одного из самых злободневных на сегодня вопросов — о выборах мэра города. Народные избранники, не называя каких-то конкретных кандидатур, рассказали, каким видят будущего градоначальника. Так, глава комитета по соцвопросам Максим Астафьев заявил, что мэр, в первую очередь, должен быть работоспособным профессионалом. С ним согласился и председатель комитета по вопросам местного самоуправления, сопредседатель общественной организации «Оплот» Ринат Карымов.

«Присоединяюсь к мнению коллеги, мэр должен быть профессионалом. Крайне важно, чтобы он был единомышленником с губернатором», — отметил Карымов.

Куда как конкретней свою позицию по новому градоначальнику отразил Олег Афанасьев. Народный избранник привел конкретный пример поведения будущего мэра, которого хотелось бы всем омичам.

«Мэр Омска должен быть, в первую очередь, смелым. Чуть менее 10лет назад федеральные деньги на ремонт дорог приходили в наш бюджет в октябре. Тогдашний мэр находил деньги и начинал ремонт. Человек шел на риск, но не мог сидеть и ничего не делать. Вот таким должен быть мэр», — обозначил свою позицию глава комитета по вопросам экономического развития, сопредседатель «Оплота» Олег Афанасьев.