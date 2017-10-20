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11:28 (мск), источник: СуперОмск

Шкуренко готов вложиться в президентскую кампанию Собчак

Омский предприниматель Виктор Шкуренко заявил о поддержке выдвижения Ксении Собчак в президенты.

На своей страничке в Instagram известный омский предприниматель Виктор Шкуренко заявил о поддержке выдвижения в президенты Ксении Собчак. Телеведущая накануне сообщила, что намерена в марте баллотироваться на пост главы государства в качестве графы «против всех».

«Теперь я точно пойду на президентские выборы! Умная, красивая, с прогрессивными взглядами!.. Не только проголосую, но и сделаю взнос в её избирательный фонд, причем, скорее всего, не символический», — написал Шкуренко.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

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