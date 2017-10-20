Шкуренко готов вложиться в президентскую кампанию Собчак

На своей страничке в Instagram известный омский предприниматель Виктор Шкуренко заявил о поддержке выдвижения в президенты Ксении Собчак. Телеведущая накануне сообщила, что намерена в марте баллотироваться на пост главы государства в качестве графы «против всех».

«Теперь я точно пойду на президентские выборы! Умная, красивая, с прогрессивными взглядами!.. Не только проголосую, но и сделаю взнос в её избирательный фонд, причем, скорее всего, не символический», — написал Шкуренко.