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11:48 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани проведут инвентаризацию государственного имущества

Губернатор Вениамин Кондратьев заявил о необходимости в кратчайшие сроки провести на Кубани инвентаризацию государственного имущества. Такое поручение глава края дал своему заместителю Сергею Болдину в ходе совещания по исполнению поручений.

Источник: "Российская газета"

По словам губернатора, необходимо понимать, насколько эффективно используется земля в крае.

— Уверен, у нас есть огромные резервы, которые сегодня не используются по назначению. Необходимо в кратчайшие сроки провести инвентаризацию государственного имущества, посчитать, сколько земли арендованной и собственной, насколько муниципальные службы качественно работают, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Как уточнил Сергей Болдин, работа уже ведется, во все муниципальные образования направлена информация о необходимости предоставления соответствующих сведений.

Также в ходе заседания была рассмотрена ситуация, которая сложилась в Приморско-Ахтарском районе. Здесь частный предприниматель арендовал участок на берегу моря, перегородил его и за въезд автомобилей на Ясенскую косу взимал плату.

— Такая мера вызвала массу жалоб со стороны отдыхающих. Это нонсенс, когда за право попасть на косу людей заставляли платить по 150 рублей. При этом сам предприниматель платит за аренду всего 45 рублей в год, — акцентировал губернатор.

Как доложил министр природных ресурсов региона Сергей Еремин, по данному факту были организованы проверки совместно с профильными структурами. Установлено, что предприниматель взимал средства в качестве оплаты за уборку территории. В настоящее время он привлечен к административной ответственности.

— Комиссией установлено нахождение мусора на территории, которая числится в аренде. Планируется, что в следующем году сельское поселение возьмет на себя обязанность самостоятельно избавляться от мусора за счет бюджета, — пояснил Сергей Еремин.

Вениамин Кондратьев поручил расторгнуть с бизнесменом все отношения, а не ограничиваться лишь штрафами.

— Больше никакой частный предприниматель здесь не будет ставить ограждения и тем более взимать плату. Расторгните с ним все отношения. Люди имеют право беспрепятственного доступа на любую, в том числе и природоохраняемую территорию, — акцентировал губернатор.

Он также добавил, что сельскому поселению для этого необходимо создать соответствующие условия, организовать парковочные места или перехватывающие парковки, чтобы туристы могли оставить транспорт и посетить территорию косы.

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