В Новосибирске второй день читают приговор экс-губернатору Василию Юрченко
В Центральном суде Новосибирска сегодня продолжают зачитывать приговор по уголовному делу бывшего новосибирского губернатора Василия Юрченко.
В Центральном суде Новосибирска сегодня продолжают зачитывать приговор по уголовному делу бывшего новосибирского губернатора Василия Юрченко.
Обвинение запросило для него четыре года лишения свободы.
По версии следствия, Василий Юрченко превысил должностные полномочия еще в то время, когда работал
Приговор начали зачитывать накануне. Сегодня — продолжают опрашивать свидетелей.
«Вести» следят за ходом заседания.