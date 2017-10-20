Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: главная слабость Путина — на американских берегах
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Ургант снял пародию на ролик Собчак о выдвижении в президенты
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Что разрешили делать сотрудникам ГИБДД
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Мнение: США настолько разочаровались в Украине, что им все равно
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
11:42 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске второй день читают приговор экс-губернатору Василию Юрченко

В Центральном суде Новосибирска сегодня продолжают зачитывать приговор по уголовному делу бывшего новосибирского губернатора Василия Юрченко.

Обвинение запросило для него четыре года лишения свободы.

По версии следствия, Василий Юрченко превысил должностные полномочия еще в то время, когда работал вице-губернатором. Поводом для возбуждения дела стала сделка с участком в центре Новосибирска. Имущество принадлежало предприятию, подконтрольному области. Юрченко, как считают следователи, дал указание директору — отменить аукцион и продать землю с недостроенным зданием — конкретному покупателю, по заниженной в 2 раза стоимости.

Приговор начали зачитывать накануне. Сегодня — продолжают опрашивать свидетелей.

«Вести» следят за ходом заседания.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Крупномасштабные учения ракетных войск стратегического назначения начались под Новосибирском
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Глава ЦРУ рассказал о подготовке США к «последнему шагу» КНДР
США признали применение боевиками химоружия в сирийском Идлибе
Фигурантка дела Серебренникова покинула Россию
ЦИК России разъяснил условия выдвижения на президентских выборах
Минздрав планирует ввести экологический налог на окурки
Мединский лично приехал на заседание ВАК по своей диссертации
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
«Гелик» снимают с производства: прощай, легенда Немцы подготовили финальную партию знаменитых внедорожников. И стоить они будут очень дорого
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь