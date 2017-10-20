В Новосибирске второй день читают приговор экс-губернатору Василию Юрченко

По версии следствия, Василий Юрченко превысил должностные полномочия еще в то время, когда работал вице-губернатором. Поводом для возбуждения дела стала сделка с участком в центре Новосибирска. Имущество принадлежало предприятию, подконтрольному области. Юрченко, как считают следователи, дал указание директору — отменить аукцион и продать землю с недостроенным зданием — конкретному покупателю, по заниженной в 2 раза стоимости.