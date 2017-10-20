Мирзиёев назначил нового замминистра финансов

Новый замминистра будет курировать вопросы налоговой и таможенно-тарифной политики, методологии бухгалтерского учета и аудита, ценообразования и координации возврата суммы превышения по НДС, финансов агропромышленного комплекса и деятельности Государственной инспекции по страховому надзору.

Напомним, что в июне этого года глава государства назначил на пост первого заместителя министра финансов Ахадбека Хайдарова, а в декабре прошлого года — нового министра финансов Ботира Ходжаева.