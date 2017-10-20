Мирзиёев назначил нового замминистра финансов
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Президент Узбекистана назначил нового заместителя министра финансов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Президент Узбекистана назначил нового заместителя министра финансов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Эту должность занял Анвар Каримов, ранее работавший начальником Главного финансового управления хокимията Сырдарьинской области.
Новый замминистра будет курировать вопросы налоговой и
Напомним, что в июне этого года глава государства назначил на пост первого заместителя министра финансов Ахадбека Хайдарова, а в декабре прошлого года — нового министра финансов Ботира Ходжаева.