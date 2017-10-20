Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: главная слабость Путина — на американских берегах
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Глава МИД Финляндии ответил, есть ли для страны угроза от РФ
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Бывшая супруга о жене Джигарханяна: Виталина заигралась
Отдохнувшая Кабаева показала фигуру в Сочи - СМИ
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
11:35 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев назначил нового замминистра финансов

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Президент Узбекистана назначил нового заместителя министра финансов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Эту должность занял Анвар Каримов, ранее работавший начальником Главного финансового управления хокимията Сырдарьинской области.

Новый замминистра будет курировать вопросы налоговой и таможенно-тарифной политики, методологии бухгалтерского учета и аудита, ценообразования и координации возврата суммы превышения по НДС, финансов агропромышленного комплекса и деятельности Государственной инспекции по страховому надзору.

Напомним, что в июне этого года глава государства назначил на пост первого заместителя министра финансов Ахадбека Хайдарова, а в декабре прошлого года — нового министра финансов Ботира Ходжаева.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 ОБСЕ призывает страны ЦА освободить всех заключенных журналистов
В Узбекистане за один месяц дважды выросла цена за ручной сбор хлопка
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Глава ЦРУ рассказал о подготовке США к «последнему шагу» КНДР
США признали применение боевиками химоружия в сирийском Идлибе
Фигурантка дела Серебренникова покинула Россию
ЦИК России разъяснил условия выдвижения на президентских выборах
Минздрав планирует ввести экологический налог на окурки
Мединский лично приехал на заседание ВАК по своей диссертации
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
«Гелик» снимают с производства: прощай, легенда Немцы подготовили финальную партию знаменитых внедорожников. И стоить они будут очень дорого
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь