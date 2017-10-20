Демин устроил разнос екатеринбургским ремонтникам
Глава свердловской ГИБДД рассказал о личном контроле за подрядчиками.
Глава свердловской ГИБДД рассказал о личном контроле за подрядчиками.
Начальник Управления ГИБДД по Свердловской области Юрий Демин обрушился с резкой критикой в адрес подрядчиков, занимавшихся этим летом ремонтом центральных улиц города, а также на ответственных за эти работы чиновников. Как передает 20 октября корреспондент «АиФ-Урал», главный автоинспектор рассказал, как ему пришлось лично вмешиваться в ситуацию, чтобы заставить работать ремонтников.
«Я шокирован ситуацией в этом году с ремоном дорог! Во всех делах должен быть здравый смысл. Почему это должно быть в ущерб жителям? А именно такая ситуация у нас была с ремонтом Репина, Карла Либкнехта и Ленина. Вопиющая ситуация сложилась с тепловыми сетями. Реальная проблема возникла на