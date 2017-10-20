Демин устроил разнос екатеринбургским ремонтникам

«Я шокирован ситуацией в этом году с ремоном дорог! Во всех делах должен быть здравый смысл. Почему это должно быть в ущерб жителям? А именно такая ситуация у нас была с ремонтом Репина, Карла Либкнехта и Ленина. Вопиющая ситуация сложилась с тепловыми сетями. Реальная проблема возникла на Фурманова-Московской. Я лично дважды ходил на эту стройку. Что вы думаете? Стоит один экскаватор, и два человека работают, а улица стоит! Мы наказали всех, все, что там двигалось. И на следующий день движение началось! Это что подход что ли? Это неправильно, и я высказал свои претензии администрации города. Есть график производства работ, работайте в две смены и делайте быстрее. Почему два землекопа на объекте? Их там 12 должно быть!» — эмоционально высказался Юрий Демин.