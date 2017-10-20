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11:50 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Демин устроил разнос екатеринбургским ремонтникам

Глава свердловской ГИБДД рассказал о личном контроле за подрядчиками.

Начальник Управления ГИБДД по Свердловской области Юрий Демин обрушился с резкой критикой в адрес подрядчиков, занимавшихся этим летом ремонтом центральных улиц города, а также на ответственных за эти работы чиновников. Как передает 20 октября корреспондент «АиФ-Урал», главный автоинспектор рассказал, как ему пришлось лично вмешиваться в ситуацию, чтобы заставить работать ремонтников.

«Я шокирован ситуацией в этом году с ремоном дорог! Во всех делах должен быть здравый смысл. Почему это должно быть в ущерб жителям? А именно такая ситуация у нас была с ремонтом Репина, Карла Либкнехта и Ленина. Вопиющая ситуация сложилась с тепловыми сетями. Реальная проблема возникла на Фурманова-Московской. Я лично дважды ходил на эту стройку. Что вы думаете? Стоит один экскаватор, и два человека работают, а улица стоит! Мы наказали всех, все, что там двигалось. И на следующий день движение началось! Это что подход что ли? Это неправильно, и я высказал свои претензии администрации города. Есть график производства работ, работайте в две смены и делайте быстрее. Почему два землекопа на объекте? Их там 12 должно быть!» — эмоционально высказался Юрий Демин.

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