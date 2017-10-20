Мэр Новосибирска обсудит с врио губернатора возврат городу НДФЛ
В муниципальную казну можно вернуть 3% от переданного области налога.
В муниципальную казну можно вернуть 3% от переданного области налога.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть намерен обратиться к врио губернатора региона Андрею Травникову с предложением вернуть в муниципальный бюджет НДФЛ, который уже три года перечисляется в областную казну.
Как пишет «РБК», в 2014 году власти Новосибирской области приняли решение перечислять 10% НДФЛ из горбюджета в бюджет региона. До этого в городскую казну перечислялись 40% собранного налога на доходы физлиц, который является одним из главных источников ее пополнения.
— И копится, и копится вот это недофинансирование. Мы испытываем серьёзные трудности, — пояснил Анатолий Локоть.
По мнению градоначальника, о возвращении городу всех 10% НДФЛ пока говорить рано: «На мой взгляд, 3% — то, о чем можно говорить».
Напомним, весной текущего года о необходимости возвращения в городской бюджет 10% НДФЛ высказались депутаты горсовета, по словам которых, из 119 млрд рублей налога, которые собирает Новосибирск, в казну областного центра поступает лишь 16 млрд рублей. Народные избранники считают, что ситуация усугубляется снижением суммы бюджета развития города, нужным для инвестпроектов — если в 2014 году он составлял 5 млрд рублей, то в 2017 году — менее миллиарда. Доходы новосибирской казны в 2017 году составили 37, 46 млрд рублей, расходы — 39,37 млрд рублей. Бюджетный дефицит, таким образом, оказался 1,9 млрд рублей.
— Если бы наши возможности были шире. Если бы доля НДФЛ и вообще структура налогов, которая поступает в распоряжение бюджета города, была выше, у нас больше было бы степеней и возможностей принятия решений. Конечно, так или иначе мы будем задевать и эти вопросы. Об этом говорим и с депутатами Заксобрания. Мы готовы дать свою аналитику, свое видение, понимание этой проблемы, — сказал Анатолий Локоть.