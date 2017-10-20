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12:09 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: тарифы на ЖКУ должны быть подъемными для народа

20 октября, Минск /Юлия Дыленок — БЕЛТА/. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны быть подъемными для народа. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на республиканском семинаре «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны», передает корреспондент БЕЛТА.

«Ставлю задачу для всех: с 2018 года проводим разовое повышение тарифов только на $5 и в дальнейшем — никакого роста без моего ведома. Тарифы должны быть подъемными для народа. В этой связи правительству, Комитету государственного контроля поручаю детально проверить. И 1 января 2018 года утвердим тарифы решением Президента», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что в Беларуси в начале года повышаются тарифы на ЖКУ на $5 в эквиваленте и индексируются в увязке с ростом доходов населения. «Насколько мне известно, такое повышение уже произошло в январе 2017 года. Вместе с тем правительство, ведущее министерство, Министерство торговли в сентябре повысили тарифы на 8% и начинаете дальше пугать людей тем, что в декабре еще увеличите на 10%. И это притом что с ноября все объективно будут платить больше в связи с включением отопления. Это антинародный подход к делу. Так быть не должно, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Это приведет к значительному росту платежей, что несомненно вызовет негативный общественный резонанс. И по делу будет этот резонанс. Почему нельзя индексировать тарифы, скажем так, когда нет отопления, жировки легче? Хотя и это мы уже сделали. Не понимаю, вы, губернаторы, вместе с правительством кому хотите угодить — своим людям или неким международным организациям?».

Президент особо подчеркнул, что нельзя будоражить население разговорами о стопроцентном возмещении стоимости услуг буквально с завтрашнего дня. «Это вопрос в том числе и политический. Спешка здесь недопустима. Мы посчитаем сначала тарифы точно, чтобы энергетики, те, кто воду подает, не жировали и не решали свои проблемы за счет населения. И тогда примем решение, когда будем выходить и как будем выходить на стопроцентную оплату. Я убежден: когда мы очень точно посчитаем, уже с третьего захода, эти тарифы, то процент возмещения будет очень высоким. Может быть, и 90%», — отметил глава государства.

«Мы ни под кого не должны подстраиваться. Не забывайте, что главный приоритет нашей социальной политики — это интересы людей, а не ведомств и различных международных структур», — сказал Президент.

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