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12:07 (мск), источник: ИА REGNUM

Бюджет Челябинской области — 2018: доходы и расходы возрастут

Проект главного финансового документа утверждён областным правительством.

Проект бюджета Челябинской области на 2018 — 2020 год утверждён областным правительством. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Параметры главного финансового документа региона на прошедшем 20 октября заседании правительства обозначил министр финансов Андрей Пшеницын. По его словам, налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2018 году составил 119,2 млрд рублей. Это на 19% больше, чем было запланировано на 2017 год.

Они составят 86% в общем объёме доходов. Ещё 19,9 млрд ожидают из федерального бюджета. Итого доходная часть составит 139,1 млрд рублей — на 12,7% больше, чем планировалось на 2017 год.

При этом расходы вырастут заметнее — на 13%, и составят 151 млрд рублей. Более 70% потратят на социальный блок. Расходы по этому направлению возрастут на 11 млрд рублей и достигнут 109,3 млрд.

На развитие инфраструктуры и экономики региона власти намерены потратить 23,6 млрд рублей — на 30% больше. Дорожный фонд должен возрасти на 4,5 млрд рублей и достичь 11,9 млрд. На 19% возрастут расходы на ЖКХ.

Резко возросли расходы на капитальное строительство — в 2018 году будет потрачено 5,7 млрд рублей. Это позволит построить более 30 социальных объектов и создать в моногородах инфраструктуру для реализации инвестпроектов.

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