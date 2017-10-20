Лукашенко — энергетикам: жировать за счет денег людей недопустимо

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«Вы, Леонид Васильевич Анфимов (председатель КГК. — Прим. БЕЛТА), выявили у коммунальников резервы снижения затрат по жилищно-коммунальным услугам. Но большое влияние на их стоимость оказывают энергетики. Вы смотрели, как они формируют свои тарифы, сколько прибыли закладывают? Разберитесь, какие установлены им зарплаты, за что они содержат свои крутые санатории, базы и прочее, — сказал глава государства. — Жировать за счет денег людей недопустимо ни для кого!

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И если такие факты будут выявлены до следующего вашего уточнения тарифов, министру надо искать другую работу. Он был туда назначен, чтобы без ведомственного подхода решить эти вопросы, разложить затраты своего ведомства и убрать весь лишний жир. Пока этого не происходит".

Александр Лукашенко также отметил, что не решен вопрос заключения прямых договоров на теплоснабжение и горячее водоснабжение между поставщиками (энергетиками) и потребителями этих услуг (прежде всего населением). Министерство энергетики настаивает на заключении договоров между энергоснабжающими организациями и организациями ЖКХ районов, не желая работать с населением из-за возможного снижения экономических показателей.