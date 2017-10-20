Министра Бозумбаева могут лишить премий

Источник: Tengrinews

Об этом сообщили в Администрации Президента, отвечая на запрос редакции. Сообщается, что, согласно указу от 29 декабря 2015 года № 152, вопросы наложения дисциплинарных взысканий на политических служащих регламентируются Правилами наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих.

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«Согласно данным правилам, наложение взыскания в виде выговора не влечет увольнение, отстранение от занимаемой должности либо понижения по службе», — сообщили в Администрации.

Отмечается, что определенные санкции в отношении министра все-таки будут применены.

«Вместе с тем, согласно Правилам премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств Правительства РК от 29 августа 2001 года № 1127, лицо, при наличии у него неснятого дисциплинарного взыскания, не может быть премировано», — дополнили в ведомстве.