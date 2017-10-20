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12:15 (мск), источник: Tengrinews

Министра Бозумбаева могут лишить премий

Министр энергетики Канат Бозумбаев может лишиться премии из-за объявленного Главой государства выговора, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Об этом сообщили в Администрации Президента, отвечая на запрос редакции. Сообщается, что, согласно указу от 29 декабря 2015 года № 152, вопросы наложения дисциплинарных взысканий на политических служащих регламентируются Правилами наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих.

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«Согласно данным правилам, наложение взыскания в виде выговора не влечет увольнение, отстранение от занимаемой должности либо понижения по службе», — сообщили в Администрации.

Отмечается, что определенные санкции в отношении министра все-таки будут применены.

«Вместе с тем, согласно Правилам премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств Правительства РК от 29 августа 2001 года № 1127, лицо, при наличии у него неснятого дисциплинарного взыскания, не может быть премировано», — дополнили в ведомстве.

Напомним, 11 октября распоряжением Президента Казахстана на основании представления премьер-министра Сагинтаева за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, выразившееся в необеспечении должного контроля за внутренним рынком ГСМ, министру энергетики Канату Бозумбаеву был объявлен выговор. Нурсултан Назарбаев сказал Канату Бозумбаеву, что объявленный члену правительства выговор равносилен освобождению от должности. Позже Канат Бозумбаев прокомментировал объявление ему выговора, заявив, что не намерен обсуждать решение руководства.

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