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12:17 (мск), источник: СуперОмск

Бурков увидел будущее градообразующего предприятия Тары

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков побывал на заводе «Кварц».

Источник: РИА "Новости"

В ходе рабочей поездки в Тару временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков побывал на заводе «Кварц». Градообразующее предприятие занимается сборочно-монтажным производством радиоэлектронных узлов и блоков для передатчиков, ремонтом электромоторов, изготовлением товаров народного потребления. Сейчас завод готовится к техническому перевооружению.

«Нужно отдать должное руководству головного предприятия за то, что они сохранили градообразующее предприятие Тары. Пусть сегодня оно еще работает не на самых современных мощностях. Но в дальнейшем головное предприятие будет его развивать, у него есть будущее. Это для нас очень важно. Должна быть точка роста. Пусть за счет оборонного комплекса. Главное, чтобы количество рабочих мест увеличивалось и сохранялся уровень подготовки кадров», — заявил Бурков.

Также на базе завода «Кварц» работает филиал Омского авиационного колледжа им. Н. Е. Жуковского. В группах обучение ведется по специальностям «Радиоэлектронные приборные устройства» и «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

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