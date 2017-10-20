Бурков увидел будущее градообразующего предприятия Тары

«Нужно отдать должное руководству головного предприятия за то, что они сохранили градообразующее предприятие Тары. Пусть сегодня оно еще работает не на самых современных мощностях. Но в дальнейшем головное предприятие будет его развивать, у него есть будущее. Это для нас очень важно. Должна быть точка роста. Пусть за счет оборонного комплекса. Главное, чтобы количество рабочих мест увеличивалось и сохранялся уровень подготовки кадров», — заявил Бурков.