Бурков увидел будущее градообразующего предприятия Тары
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков побывал на заводе «Кварц».
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков побывал на заводе «Кварц».
В ходе рабочей поездки в Тару временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков побывал на заводе «Кварц». Градообразующее предприятие занимается
«Нужно отдать должное руководству головного предприятия за то, что они сохранили градообразующее предприятие Тары. Пусть сегодня оно еще работает не на самых современных мощностях. Но в дальнейшем головное предприятие будет его развивать, у него есть будущее. Это для нас очень важно. Должна быть точка роста. Пусть за счет оборонного комплекса. Главное, чтобы количество рабочих мест увеличивалось и сохранялся уровень подготовки кадров», — заявил Бурков.
Также на базе завода «Кварц» работает филиал Омского авиационного колледжа им. Н. Е. Жуковского. В группах обучение ведется по специальностям «Радиоэлектронные приборные устройства» и «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».