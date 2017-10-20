Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов

Источник: РИА "Новости"

Согласно закону, сотрудники ФССП смогут доставлять должников по алиментам в органы службы судебных приставов без участия МВД.

«Принятие законопроекта позволит снять с органов внутренних дел функцию по обеспечению доставления и административного задержания лиц, в отношении которых ФССП ведётся производство по делам об административных правонарушениях», — говорится в пояснительной записке.

Авторы закона указывают, что в 2016 году начала действовать статья КоАП, которая предусматривает ответственность за неуплату денег на содержание детей или нетрудоспособных родителей в течение двух и более месяцев. С момента вступления этой нормы было возбуждено более 10 тыс. дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой алиментов, должники погасили задолженность на сумму более 34 млн руб.