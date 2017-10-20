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12:24 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов

Госдума приняла закон, который наделяет должностные лица Федеральной службы судебных приставов (ФССП) полномочиями задерживать должников по уплате алиментов. Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

Источник: РИА "Новости"
Согласно закону, сотрудники ФССП смогут доставлять должников по алиментам в органы службы судебных приставов без участия МВД.

«Принятие законопроекта позволит снять с органов внутренних дел функцию по обеспечению доставления и административного задержания лиц, в отношении которых ФССП ведётся производство по делам об административных правонарушениях», — говорится в пояснительной записке.

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Авторы закона указывают, что в 2016 году начала действовать статья КоАП, которая предусматривает ответственность за неуплату денег на содержание детей или нетрудоспособных родителей в течение двух и более месяцев. С момента вступления этой нормы было возбуждено более 10 тыс. дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой алиментов, должники погасили задолженность на сумму более 34 млн руб.

Ранее сообщалось, что неплательщики алиментов, которых судебным приставам не удается разыскать в течение года, будут признаны судом «безвестно отсутствующими». Детям в таком случае положены пенсии по потере кормильца, должников же уволят с работы и снимут с регистрационного учета. В работе у приставов сейчас 50 тыс. производств к алиментщикам со сроком исполнения более года: по мнению отдельных экспертов, в случае признания их пропавшими казне придется дополнительно выплачивать до 3 млрд руб. в качестве пенсий ежегодно.

Алиментщиков могут признать пропавшими без вести
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11 октября© Ньюстюб
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