Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов

Согласно закону, сотрудники ФССП смогут доставлять должников по алиментам в органы службы судебных приставов без участия МВД.
«Принятие законопроекта позволит снять с органов внутренних дел функцию по обеспечению доставления и административного задержания лиц, в отношении которых ФССП ведётся производство по делам об административных правонарушениях», — говорится в пояснительной записке.
Авторы закона указывают, что в 2016 году начала действовать статья КоАП, которая предусматривает ответственность за неуплату денег на содержание детей или нетрудоспособных родителей в течение двух и более месяцев. С момента вступления этой нормы было возбуждено более 10 тыс. дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой алиментов, должники погасили задолженность на сумму более 34 млн руб.
Ранее сообщалось, что неплательщики алиментов, которых судебным приставам не удается разыскать в течение года, будут признаны судом «безвестно отсутствующими». Детям в таком случае положены пенсии по потере кормильца, должников же уволят с работы и снимут с регистрационного учета. В работе у приставов сейчас 50 тыс. производств к алиментщикам со сроком исполнения более года: по мнению отдельных экспертов, в случае признания их пропавшими казне придется дополнительно выплачивать до 3 млрд руб. в качестве пенсий ежегодно.