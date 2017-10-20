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12:24 (мск), источник: Om1.ru

Кандидатов на пост мэра Омска пока девять

Среди претендентов есть два юриста и один военный.

До окончания подачи документов на пост мэра Омска осталось 10 дней, а ключевые кандидаты еще не заявились.

Как уточнил Om1.ru председатель выборной комиссии, Сергей Тодоров, на сегодняшний день занять вакантное место градоначальника хотели бы девять человек.

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Напомним, что первым заявился пенсионер Мухатмели Хасанов, участник праймериз «Единой России» в Заксобрание. Вторым подал документы Самат Шарипов, бывший следователь и бизнесмен из Казахстана. Третий — Сергей Хазин, сотрудник добывающей отрасли.

Четвертым стал юрист Роман Кафаров. Пятый кандидат — 70-летний пенсионер Николай Телепенко.

За два дня свое желание пойти на выборы продемонстрировали еще четыре человека.

Это Юрий Александров, по образованию инженер бронетанковой техники. Также заявился 27-летний Максим Щапов, указавший, что имеет начальное профессиональное образование.

Кроме того подал документы 44-летний Дмитрий Перевальский, закончивший омский госуниверситет по специальности «Юриспруденция».

Единственный из четырех новеньких, кто написал место работы, оказался 31-летний Василий Яковлев, гендиректор компании «Экологическое право». Он наиболее известный из всех кандидатов в градоначальник. Так, Василий Яковлев отстаивал интересы сотрудников «Инмарко», а также оказывал технологическую помощь жителям частного сектора в 2013 году в борьбе с завышенными тарифами «ОмскГоргаза».

Отметим, что один из основных претендентов в кресло мэра Омска исполняющий обязанности главы города Сергей Фролов пока не принес в комиссию свои документы.

Добавим, заявки принимаются до 31 октября.

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