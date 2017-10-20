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15:44 (мск), источник: Вести - Калининград

Антон Алиханов с рабочим визитом посетил Гвардейск

В Гвардейске открылся новый спортивный стадион в средней школе № 2. Работы по его строительству начались в конце июля этого года.

Теперь на школьном дворе появились футбольное поле, баскетбольная, волейбольная площадки, сектор для прыжков в длину, беговые дорожки, площадка для общефизической подготовки. Открывал площадку глава региона.

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В пятиэтажке на улице Совхозной жительница Гвардейска Лариса Липатова живёт почти 40 лет. Говорит, что власти впервые обратили внимание на проблемы вокруг территории дома.

Лариса Липатова, жительница г. Гвардейска:

— Выходишь, можно и на шпильках пройти. А было невозможно ни пройти, ни проехать. Просто вот так по бровке ходили.

Лужи и грязь исчезли после того как сюда пришли рабочие. Теперь дворик аккуратно уложен плиткой. Тротуары, водоотводы у каждого подъезда, появились удобные карманы для заезда автомобилей. Рабочие монтируют детские площадки с яркими качелями. Газоны украсят цветы и кустарники. Такую картину увидел Антон Алиханов. Главу региона встречали толпы жителей. Одни благодарили, другие высказывали пожелания.

— Чего вы хотите ещё?

— Мы хотим освещение. Это минимальный набор.

Губернатор Калининградской области прибыл в Гвардейск с проверкой реализации программы формирования современной городской среды. В городе преобразились придомовые территории на улицах Калининградской и Тельмана. В перспективе изменится облик в районе Дворца культуры.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

— Мы даём 50 миллионов в целом на оставшиеся 17 муниципалитетов. Можете продолжать программу в следующем году. Нет такого, что бы в этом году поучаствовали, а дальше пошли по другим городам. Мы приняли решение денег дать, и вы в этой программе остаётесь.

Следующий объект расположен в историческом центре города.

— Одна из центральных улиц Гвардейска — улица Гагарина находится пока вот в таком состоянии. Рабочие поменяли водопроводные сети и проложили газовую трубу. Затем приступят к укладке дорожного покрытия.

Небольшая уютная улица спускается к реке. Крутой наклон рабочие выравнивают подпорными стенками. Проезжую часть выложат брусчаткой, изготовленной по специальному заказу. Главное — завершить ремонт как можно быстрей. Подрядчик обещал открыть улицу к 30 ноября.

Ещё один важный объект — физкультурно-спортивный комплекс. Сооружение под открытым небом построено по инвестиционной программе на средства компании-спонсора. Футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки выполнены по самым современным требованиям. Ребята уже опробовали инвентарь и покрытие. А затем предоставили право первого удара губернатору.

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