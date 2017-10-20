Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин прибыл в Самару с рабочим визитом
Вместе с главой Минтранса РФ Кобылкин осмотрит мощности предприятия «Авиакор», где помимо гражданских воздушных судов по спецзаказу ЯНАО производят
Вместе с главой Минтранса РФ Кобылкин осмотрит мощности предприятия «Авиакор», где помимо гражданских воздушных судов по спецзаказу ЯНАО производят
В пятницу, 20 октября, запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между сторонами, подписи на документе поставят Дмитрий Кобылкин и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Речь идет о совместных проектах в образовательной среде, здравоохранении, экологии, молодежной политики, сообщает ФедералПресс.