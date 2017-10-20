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13:30 (мск), источник: НИА Самара

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин прибыл в Самару с рабочим визитом

Вместе с главой Минтранса РФ Кобылкин осмотрит мощности предприятия «Авиакор», где помимо гражданских воздушных судов по спецзаказу ЯНАО производят самолет-амфибию. Лайнер Л-42 М также собирается для арктического региона.

Источник: Reuters

В пятницу, 20 октября, запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между сторонами, подписи на документе поставят Дмитрий Кобылкин и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Речь идет о совместных проектах в образовательной среде, здравоохранении, экологии, молодежной политики, сообщает ФедералПресс.

Ямало-Ненецкий автономный округ и Самарскую область уже связывают крупнейшие в России инновационные промышленные проекты строительства «Ямал СПГ» и морского порта Сабетта с освоением Северного морского пути. Реализация государственного транспортного инфраструктурного проекта «Энергия Арктики» по возведению Северного Широтного хода и железнодорожного участка «Бованенково — Сабетта» также станет темой для обсуждения.

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