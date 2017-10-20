«Гора уже из космоса видна» — Лукашенко требует внедрения новаций в обращении с отходами

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«Наиболее остро эта проблема стоит для нашей столицы. На полигоне “Северный” за период его эксплуатации с 1981 года захоронено 25 млн т отходов, что более чем в 7 раз превышает проектные нагрузки. И гора отходов уже видна при подъезде к городу за несколько десятков километров и из космоса очень хорошо видна, — отметил Президент. — Такое состояние дел требует разработки долгосрочной программы по рекультивации и закрытию полигонов, а также внедрению новых подходов к обращению с отходами. У нас не так много свободной земли, чтобы строить полигоны и складировать на них мусор. Тем более вам показали самые современные образцы и подходы к этому делу. Рентабельные для тех, кто этого хочет. Наука должна подключиться и сказать, что наиболее целесообразно: сжигать мусор и получать от этого энергию или большую его часть перерабатывать».

По словам Александра Лукашенко, ежегодно в республике образуется 4 млн т твердых коммунальных отходов. Из них по итогам 2016 года направлено на захоронение 84%, а на переработку — только 16%. «Да, вроде на фоне соседей мы выглядим вполне достойно: опередили все страны СНГ, Латвию, Словакию, сравнялись с Испанией, Португалией, Финляндией. Но проблема эта серьезная. Для захоронения всего объема коммунальных отходов в республике используется 168 полигонов и 1,5 тыс. мини-полигонов в сельской местности. Более 90% из них построены во времена СССР. Мощности этих полигонов в настоящее время практически исчерпаны, а эксплуатация не обеспечивает безопасного содержания отходов», — сказал глава государства.