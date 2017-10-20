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12:50 (мск), источник: Интерфакс

Собчак заявила об отсутствии у нее политической программы

Она признала, что у нее мало политического веса и небольшие шансы на победу в президентских выборах.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — Журналистка Ксения Собчак, объявившая в среду о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году, заявила, что у нее нет политической программы.

В интервью британской газете The Guardian она также призналась, что у нее небольшие шансы на победу.

У меня нет политического веса, я не заслужила права запускать какую-либо политическую программу или выступать в качестве кандидата.
Ксения Собчак

По ее мнению, возможность проголосовать за нее может быть интересна тем, кто недоволен политическим порядком при нынешнем президенте.

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Ранее Собчак говорила, что ее кандидатуру поддержат те россияне, которые при наличии в бюллетене возможности голосовать «против всех» выбрали бы именно эту графу. «Я хочу представлять всех тех, кто не согласен с тем, что происходит в стране. Вам не надо разделять лично мои ценности, вам не надо, чтобы вам нравилась лично Ксения Собчак. На сегодня у нас нет строки “Против всех”, которая, на мой взгляд, является отражением того, за что выступает огромное количество людей», — сказала она в эфире телеканала «Дождь».

В письме о намерении идти на выборы, которое опубликовали в среду «Ведомости», Собчак пообещала озвучивать претензии к существующей системе, «транслировать послания и левых и правых, потому что проблема коррупции, проблема неподконтрольности и несменяемости власти — больше, чем наши идеологические разногласия».

Собчак также заявила, что сказала действующему президенту РФ Владимиру Путину о намерении принять участие в выборах, когда брала у него интервью для фильма о своем отце Анатолии Собчаке.
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По ее словам, глава государства ответил, что «каждый человек вправе принимать решения и должен нести за них ответственность».

Журналистка также добавила, что советовалась с оппозиционером Алексеем Навальным по поводу своего выдвижения и ожидает от него поддержки.

Выборы президента, намеченные на март 2018 года, будут назначены в декабре этого года. В настоящее время никакой официальной избирательной кампании по выборам президента РФ не проводится. Путин еще не объявил, собирается ли он выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

Собчак идет в президенты: хайп и политический флешмоб
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19 октября© Ньюстюб
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