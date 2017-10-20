Эдуард Батанов получил должность первого вице-премьера правительства области

Должность первого вице-премьера предложил ввести губернатор Антон Алиханов. Соответствующие изменения утвердили депутаты Облдумы. В четверг, 19 октября, на пост назначили главу аппарата правительства Алексея Родина. Он будет совмещать сразу две должности.

Вторым первым зампредом стал курирующий финансовый сектор Эдуард Батанов. Он продолжит заниматься вопросами финансов и отвечать за все программы и проекты по информатизации, организацию работы по проведению торгов и реализацию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг. Помимо этого чиновник будет координировать вопросы экономического развития региона.

У нас есть хорошие намётки по повышению доходной базы в части оптимизации налогов. Также рассчитываю на то, что вы сможете наладить эффективную работу конкурсного агентства и перестроить её таким образом, чтобы мы существенно повысили объём экономии, который мы получаем по торгам. Надо переходить к системным решениям. Третий блок, который вы курируете, и будете продолжать заниматься — это информатизация экономики, внедрение информационных технологий не только в правительственную систему, но и в коммуникациях с бизнесом и населением, — обратился к Эдуарду Батанову губернатор Антон Алиханов.

Батанов пришёл в областное правительство на должность вице-премьера при бывшем врио губернатора Евгении Зиничеве в августе 2016 года. В 1995 году будущий чиновник окончил Санкт-Петербургский университет по специальности «Радиофизика», в 2005-м — Национальный открытый институт России в Санкт-Петербурге по специальности «Финансы и кредит».