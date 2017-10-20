Эдуард Батанов получил должность первого вице-премьера правительства области
Врио
Врио
Должность первого
Вторым первым зампредом стал курирующий финансовый сектор Эдуард Батанов. Он продолжит заниматься вопросами финансов и отвечать за все программы и проекты по информатизации, организацию работы по проведению торгов и реализацию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг. Помимо этого чиновник будет координировать вопросы экономического развития региона.
У нас есть хорошие намётки по повышению доходной базы в части оптимизации налогов. Также рассчитываю на то, что вы сможете наладить эффективную работу конкурсного агентства и перестроить её таким образом, чтобы мы существенно повысили объём экономии, который мы получаем по торгам. Надо переходить к системным решениям. Третий блок, который вы курируете, и будете продолжать заниматься — это информатизация экономики, внедрение информационных технологий не только в правительственную систему, но и в коммуникациях с бизнесом и населением, — обратился к Эдуарду Батанову губернатор Антон Алиханов.
Батанов пришёл в областное правительство на должность
С 1999 года Эдуард Батанов работал на различных должностях в администрации и правительстве