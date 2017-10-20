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13:33 (мск), источник: Pro Город Самара

Дмитрий Азаров раскритиковал идею сноса стены Славы

Власти Самары планируют заняться реконструкцией монумента «Гордость, честь и слава Самарской области».

Источник: Pro Город Самара

Строительство мемориала, начатое в 2015 году, вызвало негативную реакцию среди населения. Многие были недовольны тем, что монумент закрыл вид на Волгу. В связи с этим уже неоднократно высказывались предложения снести стену, но, как заявил прямом эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора Дмитрий Азаров, делать это власти точно не будут.

Решение принималось без учета мнения людей. Многие недовольны тем, что закрыт любимый для любого самарца вид на Волгу. Надо искать решение. Разрушить сейчас созданный объект — это вандализм, я на это не пойду.
Дмитрий Азаров

Глава региона планирует выслушать общественное мнение и выработать такое оформление монумента и всего склона у площади Славы, которое удовлетворит самарцев.

«Мы посоветовались с общественниками, историками, архитекторами, художниками. Очень рассчитываю, что эти замечательные, талантливые люди в течение недели представят свои предложения, как этот проект сделать более самарским, чтобы его воспринимали самарцы и действительно им гордились. Мы это сделаем, найдем варианты решения», — отметил глава региона.

Также Дмитрий Азаров добавил, что если решение вопроса затянется, то к ЧМ-2018 строению оставят существующий облик, но после мундиаля его обязательно «поправят».

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