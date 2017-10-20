В МВД назвали срок возможной установки постов на границе с Белоруссией

Источник: РИА "Новости"

Весной 2018 года на границе России с Белоруссией могут быть установлены временные пограничные посты, предупредил первый заместитель главы МВД Александр Горовой.

«Мы достаточно жестко будем работать с мая месяца», — заявил Горовой в ходе заседания Совета Федерации (цитата по «Интерфаксу»).

Возможность появления погранпостов он объяснил беспокойством российских властей по поводу открытости границы, в условиях когда власти Белоруссии разрешили гражданам 80 стран мира приезжать в свою страну без визы.

«Если мы не унифицируем миграционное законодательство и не перейдем на единую миграционную карту до марта, правительством РФ предварительно проработан вопрос об установлении временных пограничных постов как на автотрассе, так и на железной дороге без остановки пассажирских поездов», — сказал Горовой.

Первый замглавы МВД подчеркнул, что его ведомство беспокоит также использование транзита через Белоруссию людьми, разыскиваемыми российскими правоохранительными органами в связи с подозрительными поездками в Сирию.

Они сегодня возвращаются в Киев, едут по дороге, где тоже граница открыта, затем по Смоленской трассе к нам. Александр Горовой Первый заместитель главы МВД

Читайте также Лукашенко обеспокоен появлением погранзон на границе с РФ

В январе 2017 года президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом разрешил гражданам 80 стран мира въезжать в страну без виз на срок не более 5 суток. В начале февраля Федеральная служба безопасности восстановила на границе с Белоруссией пограничную зону, упраздненную в 1995 году после подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Белоруссией.

Позднее ФСБ разъяснила, что приказ о введении погранзоны не накладывает ограничений на свободу пересечения государственной границы гражданами России и Белоруссии.

«Установление пограничной зоны не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска через государственную границу», — пояснили в ФСБ.

В свою очередь Лукашенко раскритиковал решение о введении погранзоны, заявив, что оно было принято российскими властями в нарушение межгосударственных договоров.

«Один какой-то министр, пусть даже сильный, фээсбшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ», — заявил президент Белоруссии.