За что осудили экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко

Источник: ТАСС

Центральный районный суд Новосибирска в пятницу приговорил бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко к трем годам лишения свободы условно, признав его виновным в превышении служебных полномочий при продаже земельного участка в центре города. ТАСС напоминает о сути обвинений, ходе следствия и суда.

Как было возбуждено уголовное дело

Василий Юрченко был отправленв отставку с поста губернатора Новосибирской области 18 марта 2014 года с формулировкой «в связи с утратой доверия». Позже глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что это решение было принято после антикоррупционной проверки «органов администрации президента».

На следующий день стало известно об обысках в квартире экс-главы региона. «Следователи искали документы, связанные с уголовным делом по продаже земельного участка по улице Чаплыгина, 54. Я по этому делу прохожу свидетелем», — сообщилтогда сам Юрченко.

15 мая 2014 года статус Юрченко в уголовном деле изменился: он стал обвиняемым по статье «Халатность». Вскоре прокуратура отменилапостановление о возбуждении дела в отношении бывшего губернатора. Но 7 августа дело было снова возбуждено, на этот раз — по статье «Превышение должностных полномочий».

Обвиняемый дожидался суда на свободе, под подпиской о невыезде. Суд арестовал имущество Юрченко: загородный жилой дом в поселке Кудряшовском стоимостью более 12,6 млн рублей, земельный участок, а также баню и помещение в Новосибирске.

В чем обвиняли бывшего губернатора

По данным следствия, в 2010 году ОАО «Газотранспортный комплекс Новосибирской области» («Газтранском»), 100% акций которого принадлежало областному департаменту имущественных и земельных отношений, заключило с ООО «Тактика» договор о продаже недостроенного гостиничного комплекса и земельного участка площадью 1,199 тыс. кв. м по улице Чаплыгина, 54.

Как сообщалось, «Газтранском» рассчитывал выручить от этой сделки почти в два раза больше, но представители компании были введены в заблуждение некими лицами, действующими в интересах «Тактики», о необоснованности установленной стоимости имущества.

При этом Юрченко, будучи первым замгубернатора, дал указание отменить аукцион по продаже этих объектов и продать их фирме «Тактика» за 22,7 млн рублей при существовавшей оценке этих объектов около 40,4 млн рублей. Ущерб ОАО «Газтранском» в виде недополученного дохода составил не менее 17,7 млн рублей, а Новосибирская область потеряла налогов и дивидендов на сумму более 4,3 млн рублей, считают следователи.

Следствие было завершено 27 ноября 2015 года.

Какова позиция Юрченко

Сам бывший губернатор излагал следующую версию событий. «Весной 2010 года некоторыми работниками правительства Новосибирской области по подложным документам готовилось к продаже это имущество. Я как первый заместитель губернатора, курирующий этот вопрос, не допустил совершения этих действий, потому что считаю, что по подложным документам нельзя организовывать никакие продажи и совершать действия, это преступление», — заявлялон. Бывший глава региона утверждал, что решение по продаже объектов «Тактике» без аукциона принимало руководство области без его участия.

Как шел суд

Рассмотрение уголовного дела началось в Центральном районном суде Новосибирска 18 октября 2015 года. На слушаниях свои показания изменилсвидетель по делу Владимир Лемайкин, который до 2012 года занимал должность замруководителя регионального департамента имущества и земельных отношений. Он заявил, что не помнит, чтобы Юрченко давал указание о продаже участка и недостроенной гостиницы. В ходе следствия Лемайкин утверждал обратное: что Юрченко дал письменное указание о продаже этих объектов. Расхождение в своих показаниях свидетель объяснил перенесенной недавно операцией на сердце.

Представители потерпевших сторон, Новосибирской области и компании «Газтранском», в суде сказали, что никогда не заявляли ни о каком ущербе.

Сам Юрченко раскритиковалоценку стоимости участка в 40 млн рублей, на которую опиралось обвинение. По его словам, всего в деле 11 вариантов оценки и только два из них превышают 20 млн рублей.

Обвинение попросило суд приговорить Юрченко к четырем годам колонии и взыскать с него 14 млн рублей недополученного дохода. Сторона защиты попросилаполностью оправдать обвиняемого.

На стадии приговора суд снизилсумму причиненного действиями бывшего чиновника ущерба в 100 раз — с 14 миллионов до 135 тыс. рублей. При этом оценка, которой пользовалась сторона обвинения, была поставлена под сомнение. «Расчет размера недополученного дохода является вероятностным», — сказала судья Алла Веселых. Этот ущерб потерпевшая сторона может взыскать, подав гражданский иск в суд. Суд также снял арест с имущества Юрченко.

В чем еще обвиняли Юрченко

Второе уголовное дело на бывшего новосибирского губернатора было возбуждено3 сентября 2014 года. Юрченко подозревали в превышении полномочий главы региона при подписании незаконного распоряжения о переводе земельного участка, находившегося в собственности РФ, на котором располагался военный полигон, из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

В феврале 2017 года это уголовное дело было прекращенов связи с отсутствием состава преступления. Как пояснял адвокат Юрченко, до принятия решения о переводе земель из одной категории в другую территориальное управление Росимущества выдало официальную справку о том, что там нет федеральной собственности. В ходе следствия сотрудники Росимущества представили документы, что этот участок все-таки принадлежит Российской Федерации, а следователи установили, что ошибка была вызвана сбоем компьютерной программы.