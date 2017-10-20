Омский губернатор Бурков назвал дом-музей Ульянова брендом Тары

Сегодня, 20 октября, в ходе рабочей поездки в Тару временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков заглянул в дом-музей артиста Михаила Ульянова.

Глава региона активно интересовался, держали ли родители актера хозяйство. Напомним, что Александр Бурков любит вспоминать, как в детстве сам выращивал свиней. Потому и знаем о сельской жизни из собственного опыта.

Также временному губернатору показали сновал, где спал Ульянов в детстве. Подводя итоги своей поездки, Александр Бурков назвал актера брендом Тары.

— Михаил Ульянов — это бренд Тары во всем мире, не только у нас. Я не мог не посетить дом-музей, где прошли детство и юность выдающегося артиста. Это великая история великого человека, — отметил Бурков.