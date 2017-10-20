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13:18 (мск), источник: Om1.ru

Омский губернатор Бурков назвал дом-музей Ульянова брендом Тары

Врио главы региона показали сеновал, где спал будущий актер.

Сегодня, 20 октября, в ходе рабочей поездки в Тару временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков заглянул в дом-музей артиста Михаила Ульянова.

Глава региона активно интересовался, держали ли родители актера хозяйство. Напомним, что Александр Бурков любит вспоминать, как в детстве сам выращивал свиней. Потому и знаем о сельской жизни из собственного опыта.

Также временному губернатору показали сновал, где спал Ульянов в детстве. Подводя итоги своей поездки, Александр Бурков назвал актера брендом Тары.

 — Михаил Ульянов — это бренд Тары во всем мире, не только у нас. Я не мог не посетить дом-музей, где прошли детство и юность выдающегося артиста. Это великая история великого человека, — отметил Бурков.

Он лично пообещал контролировать развитие дома -музея Михаила Ульянова. На сегодняшний день разработан проект здания Историко-культурного комплекса имени М. А. Ульянова, который проходит экспертизу.

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