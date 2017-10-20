Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Располневшая Липницкая вышла в свет в мини-платье - СМИ
Секс сокращает жизнь
Ургант снял пародию на ролик Собчак о выдвижении в президенты
СКР возбудил дело после хищения средств у Владимира Этуша
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Мнение: США настолько разочаровались в Украине, что им все равно
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
13:19 (мск), источник: Новый Калининград

Еще два вице-премьера правительства избавились от приставки «врио»

Губернатор Антон Алиханов в пятницу избавил от приставки «врио» еще двух вице-премьеров регионального правительства. Эту информацию корреспонденту «Нового Калининграда» подтвердил начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Источник: Новый Калининград

В должности утвердили вице-премьера — министра строительства и ЖКХ Максима Федосеева, а также курирующего «реальный сектор» заместителя председателя правительства Александра Рольбинова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Яд, лопата, сточная канава: в Зеленоградске осудили киллера из Молдавии
Президиум ВАК сохранил ученую степень Мединского
Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
Новосибирского экс-губернатора приговорили к трем годам условно
Минздрав планирует ввести экологический налог на окурки
Собчак рассказала об отсутствии у нее политической программы
Назван срок возможной установки постов на границе с Белоруссией
Роспотребнадзор возобновил запрет на «Боярышник»
Спорт
Из-за кого Пике, Рамос и Бускетс могут уйти из сборной Испании В сборной Испании новый скандал. На этот раз он не связан с Каталонией
Авто
В Бельгии нашли новый BMW 1985 года (и теперь продают) На одном из сайтов появилось предложение купить прекрасно сохранившийся экземпляр BMW 323i серии Е30
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу, и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь