Еще два вице-премьера правительства избавились от приставки «врио»
Губернатор Антон Алиханов в пятницу избавил от приставки «врио» еще двух вице-премьеров регионального правительства. Эту информацию корреспонденту «Нового Калининграда» подтвердил начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.
Источник:Новый Калининград
В должности утвердили вице-премьера — министра строительства и ЖКХ Максима Федосеева, а также курирующего «реальный сектор» заместителя председателя правительства Александра Рольбинова.