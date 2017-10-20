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13:22 (мск), источник: Noi.md

Отставка Кристины Цэрнэ вызывает вопросы у парламента

Парламент рассмотрел сегодня заявление об отставке заместителя директора Национального центра по борьбе с коррупцией Кристины Цэрнэ, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Комиссия по вопросам права предложила пленуму прервать мандат Цэрнэ на основании заявления об отставке, решение вступит в силу в день одобрения. В то же время, указанные вице-директором НЦБК в заявлении об отставке причины вызвали вопросы у депутатов.

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Депутат ЛДПМ Юрие Цап обеспокоен обвинениями в том, что НЦБК превратится в защитника бизнесменов, а независимость Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества пострадает.

«Если вы ознакомились с озвученными в прессе причинами, в том числе с причинами, связанными с деятельностью АВДППИ, как вы прокомментируете эти обвинения в том, что деятельность Агентства дестабилизируется? НЦБК превратится в защитника бизнесменов? Это очень тревожит», — заключил Цап.

Глава парламентской комиссии по вопросам права Раиса Апольски отказалась высказаться по поводу аргументов Кристины Цэрнэ, уточнив, что это ее личное мнение. «Я не буду комментировать ни одно из ее заявлений, это ее дело. Мы рассмотрели только то, что отвечает условиям отставки», — сказала Раиса Апольски.

Юрие Цап настоял на том, чтобы директор НЦБК был заслушан в парламенте по вопросу обвинений в адрес учреждения. По его мнению, законодательный орган не выполняет свои обязанности в области парламентского контроля. «Эти заявления очень серьезны, говорят, что борьба с коррупцией не является приоритетом, но ее пытаются хорошо имитировать», — добавил Цап.

Спикер Андриан Канду отметил, в свою очередь, что глава НЦБК Виорел Кетрару ежегодно приходит на слушания в парламент и не видит повода для его повторного вызова.

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