Мединского не лишили ученой степени

Источник: РИА "Новости"

На заседание, которое было закрытым для журналистов, приехал сам Мединский, а также историк Константин Аверьянов, защищающий позицию министра. Бабицкого, который требовал лишить министра степени — пустили на заседание уже после Мединского. После выступления Мединского Бабицкий смог задать ему вопросы.

Также на заседании выступил научный руководитель Института всеобщей истории Александр Чубарьян. Он сказал «Ведомостям», что приглашён председателем ВАКа, «я долгое время был председателем экспертного совета», «мне это интересно». Он сказал на заседании, что не нужно открывать ящик Пандоры и вводить цензуру, а также запрещать свободно писать, пересказывает его слова один из участников заседания: «Ни режиссёру того фильма — я его смотрел! — ни историкам». После его выступления президиум ВАК остался обсуждать решение.

Член президиума ВАК и эксперт «Диссернета» Михаил Гельфанд сказал «Ведомостям», что прецедентов присутствия на заседании посторонних экспертов раньше не было.

По его словам, там могут присутствовать только председатель ВАК, члены президиума ВАК профильной секции, человек, подавший заявление о лишении степени, а также тот, чья диссертация рассматривается и его представители.

В начале октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить Мединского степени. В проекте заключения совета говорилось, что исследование выполнено на «крайне низком уровне», автор «проигнорировал новейшие достижения российской и зарубежной исторической науки, осуществил произвольный и немотивированный отбор источников», а основной текст диссертации представляет собой «реферативное изложение» уже известных исторической науке сведений, которые не содержат нового научного знания. По практике, как говорили «Ведомостям» несколько членов экспертного совета, президиум ВАК обычно принимал то же решение, которое рекомендовал экспертный совет.

Мертвые души?

В понедельник 16 октября «Новая газета» написала, что профессора, указанные в качестве оппонентов в автореферате Мединского, не оппонировали на защите. В качестве оппонентов были указаны доктора исторических наук Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов. Гасанов умер, а два других профессора заявили, что не были оппонентами на защите диссертации.

Представители Мединского сказали, что издание ошиблось с оппонентами. Оппонировали на защите профессора Владимир Семин, Владимир Тымчик, Анатолий Королев, сказал представитель министра культуры.

Однако на сайте ВАК в автореферате Мединского указаны те оппоненты, о которых писала «Новая газета». Они же в качестве оппонентов указаны в авторефератах, которые были направлены в Российскую государственную библиотеку.

«Это вопросы к ВАК [почему у них на сайте такой автореферат]. Действительно, обращались к этим людям, но они потом дали более узких специалистов по теме», — сказал представитель Мединского. Он также прислал «Ведомостям» «подлинный автореферат диссертации», где указаны фамилии Семина, Тымчика и Королева. Сёмин подтверждал РБК, что оппонировал на защите Мединского.

Полтора года защиты

Заявление о лишении Мединского ученой степени подали в ВАК в апреле 2016 г. активист сообщества «Диссернет», специалист по позднему Ренессансу Иван Бабицкий, а также доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский.

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По мнению заявителей, диссертация «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв. » пестрит грубейшими ошибками, автор использует «своеобразный методологический подход», не имеющий отношения к науке, а выводы «по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету».

Мединский настаивал на правильности оценки исторических событий с точки зрения их соответствия национальным интересам: «Если они [заявители] считают оценку с точки зрения интересов нашей страны неправильной, у меня вопрос к товарищам оппонентам: а с точки зрения интересов какой другой страны мы должны оценивать события, происходящие в России?».