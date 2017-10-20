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16:25 (мск), источник: Вести Иркутск

Байкальский политический форум открылся в Листвянке

Байкальский политический форум открылся сегодня в Листвянке. На нем собрались асы политтехнологий со всей страны.

Источник: Вести Иркутск

Всего около ста участников, в числе которых и сами политики, а также чиновники, политобозреватели, общественники, журналисты. Главная тема — выборы. 2018-ый год будет насыщенным. Страна выбирает президента, а также губернаторов и депутатов региональных парламентов. Как взаимодействовать обществу и власти во время предвыборных кампаний, какой будет партийная конкуренция в ближайшие годы, что нужно для успешных выборов, секреты интернет-технологий. Обсуждения проходят в неформальном режиме — открытые живые дискуссии, баттлы, мастер-классы от топовых политконсультантов. Форумы такого уровня обычно проходят в Москве. На Байкале он продлится три дня.

— У нас сейчас идет смена власти, начиная от губернаторов областей и заканчивая региональными парламентами. Нам очень интересно, как пройдут выборы президента и то, как далее будет складываться политика в регионах, — говорит политконсультант Роза Абдулина.

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