Байкальский политический форум открылся в Листвянке

Всего около ста участников, в числе которых и сами политики, а также чиновники, политобозреватели, общественники, журналисты. Главная тема — выборы. 2018-ый год будет насыщенным. Страна выбирает президента, а также губернаторов и депутатов региональных парламентов. Как взаимодействовать обществу и власти во время предвыборных кампаний, какой будет партийная конкуренция в ближайшие годы, что нужно для успешных выборов, секреты интернет-технологий. Обсуждения проходят в неформальном режиме — открытые живые дискуссии, баттлы, мастер-классы от топовых политконсультантов. Форумы такого уровня обычно проходят в Москве. На Байкале он продлится три дня.