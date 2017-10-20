Байкальский политический форум открылся в Листвянке
Байкальский политический форум открылся сегодня в Листвянке. На нем собрались асы политтехнологий со всей страны.
Байкальский политический форум открылся сегодня в Листвянке. На нем собрались асы политтехнологий со всей страны.
Всего около ста участников, в числе которых и сами политики, а также чиновники, политобозреватели, общественники, журналисты. Главная тема — выборы. 2018-ый год будет насыщенным. Страна выбирает президента, а также губернаторов и депутатов региональных парламентов. Как взаимодействовать обществу и власти во время предвыборных кампаний, какой будет партийная конкуренция в ближайшие годы, что нужно для успешных выборов, секреты
— У нас сейчас идет смена власти, начиная от губернаторов областей и заканчивая региональными парламентами. Нам очень интересно, как пройдут выборы президента и то, как далее будет складываться политика в регионах, — говорит политконсультант Роза Абдулина.