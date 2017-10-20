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13:58 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Дмитрий Алехин станет спикером Металлургического райсовета

Председателем совета депутатов Металлургического района Челябинска станет руководитель Федерального центра сосудистой хирургии (клиника ЧелГМА) Дмитрий Алехин.

Кандидатура помощника депутата Госдумы Владимира Бурматова согласована с его коллегой Андреем Барышевым и мэром Евгением Тефтелевым, сообщает «URA.RU» со ссылкой на источник в местном парламенте.

Уточняется, что Дмитрий Алехин сменит на посту спикера Дениса Мацко, который перейдет на должность замглавы по социальным вопросам администрации Центрального района.

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