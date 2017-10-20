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15:32 (мск), источник: Volga News

Глава региона поздравил Марию Штанову с юбилеем

20 октября исполнилось 80 лет Марии Штановой, ветерану труда, учителю русского языка и литературы с 45-летним стажем. С днем рождения ее поздравил врио губернатора Дмитрий Азаров.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемая Мария Федоровна! Примите самые теплые, сердечные поздравления с юбилеем! — говорится в поздравительной телеграмме. — Замечательный педагог с почти полувековым стажем, Вы многие годы щедро делитесь с подрастающим поколением своим опытом и знаниями, прививаете нашей молодежи любовь к русскому языку, воспитываете в ней литературный вкус и чувство прекрасного, передаете лучшие трудовые комсомольские традиции».

«Ваши воспоминания о фестивале 1957 года вызвали огромный интерес и восхищение самарской делегации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Молодые люди, представляющие нашу область на этом форуме, с искренней благодарностью приняли Ваше напутствие», — продолжил руководитель области.

Отдельно Дмитрий Азаров отметил, что одним из делегатов нынешнего фестиваля стал внук Марии Штановой, Максим Башаркин, студент Самарского государственного университета путей сообщения, победитель различных творческих конкурсов и научных конференций.

«Это говорит о том, что в вашей семье сохраняется преемственность и духовная связь поколений», — подчеркнул глава региона.

«От всей души желаю Вам здоровья, благополучия, долгих счастливых лет жизни и всего самого доброго!», — пожелал Дмитрий Азаров.

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