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14:33 (мск), источник: ТАСС

Защита экс-губернатора Юрченко считает приговор незаконным и будет обжаловать его

Сам Василий Юрченко отказывается давать официальные комментарии по поводу происходящего.

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Адвокат бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, осужденного в пятницу условно на три года за превышение должностных полномочий, заявил, что считает приговор незаконным и будет его обжаловать.

«Приговор считаем незаконным и необоснованным. Обжаловать, конечно, будем», — сказал после оглашения приговора адвокат Александр Балян.

Сам Юрченко от комментариев категорически отказался. Прокурор Константин Наумкин заявил, что доволен тем, что приговор обвинительный, а в деталях будет рассмотрен позже.

Юрченко в пятницу был приговорен к трем годам условно за превышение должностных полномочий при продаже участка в центре Новосибирска.

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