Депутаты горсовета рассказали, о чем их просят простые омичи

От лица народных избранников говорили главы трех комитетов — по социальным вопросам, вопросам местного самоуправления и вопросам экономического развития.

Депутаты рассказали журналистам о том, что именно просили у них избиратели и из чего состоит большая часть наказов от простых омичей.

«Все наказы примерно одинаковы, люди хотят хороших бытовых условий. У меня на округе все программы, работавшие в прошлом, продолжаются. Также людей очень волнует все, что касается детей. Мне просто звонят люди, задают вопросы, просят помочь. Поэтому для нас время говорить прошло, настало время делать», — отметил глава комитета по соцвопросам Максим Астафьев.

Так как у народных избранников в голове живы просьбы омичей, полученные во время избирательной кампании, они хорошо понимают, что именно сейчас нужно горожанам. Проблемы жителей Омска лежат на виду, а это значит, что их нужно решать в кратчайшие сроки.

«Наказы наших горожан — наш главный приоритет. Что же касается их самих, наши избиратели понимают наши компетенции — цены мы не снизим, зарплаты не повысим. Но такие не менее злободневные проблемы, как дороги, муниципальное имущество, социальные вопросы, решаем. Особое внимание уделяется групповым обращениям о проблемах со школами, светофорами, освещением, дворами и частным сектором. В этих сферах еще поле непаханое, но все проблемы решаемые, главное — приложить усилия», — считает председатель по вопросам местного самоуправления Ринат Карымов.

Так, некоторые проблемы были обозначены еще в ходе работы прошлого созыва. Но депутаты видят большие перспективы в вопросах их решения и отмечают старание всех, кто пытается улучшить жизнь омичей.