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14:18 (мск), источник: СуперОмск

Депутаты горсовета рассказали, о чем их просят простые омичи

Сегодня, 20 октября, в здании областного Союза журналистов прошла первая пресс-конференция избранных депутатов Омского городского Совета.

От лица народных избранников говорили главы трех комитетов — по социальным вопросам, вопросам местного самоуправления и вопросам экономического развития.

Депутаты рассказали журналистам о том, что именно просили у них избиратели и из чего состоит большая часть наказов от простых омичей.

«Все наказы примерно одинаковы, люди хотят хороших бытовых условий. У меня на округе все программы, работавшие в прошлом, продолжаются. Также людей очень волнует все, что касается детей. Мне просто звонят люди, задают вопросы, просят помочь. Поэтому для нас время говорить прошло, настало время делать», — отметил глава комитета по соцвопросам Максим Астафьев.

Так как у народных избранников в голове живы просьбы омичей, полученные во время избирательной кампании, они хорошо понимают, что именно сейчас нужно горожанам. Проблемы жителей Омска лежат на виду, а это значит, что их нужно решать в кратчайшие сроки.

«Наказы наших горожан — наш главный приоритет. Что же касается их самих, наши избиратели понимают наши компетенции — цены мы не снизим, зарплаты не повысим. Но такие не менее злободневные проблемы, как дороги, муниципальное имущество, социальные вопросы, решаем. Особое внимание уделяется групповым обращениям о проблемах со школами, светофорами, освещением, дворами и частным сектором. В этих сферах еще поле непаханое, но все проблемы решаемые, главное — приложить усилия», — считает председатель по вопросам местного самоуправления Ринат Карымов.

Так, некоторые проблемы были обозначены еще в ходе работы прошлого созыва. Но депутаты видят большие перспективы в вопросах их решения и отмечают старание всех, кто пытается улучшить жизнь омичей.

«Есть какие-то невыполненные вещи на всех округах, но это не вина депутатов. Причина этого — депутат и рад помочь, но не позволяет бюджет. Мы за достаточно скромные деньги нашего бюджета позволяем себе много всего сделать, отремонтировать, построить. Я считаю, что мы эффективно их используем, муниципалитет в этом заслуживает настоящей похвалы», — резюмирует глава комитета по вопросам экономического развития Олег Афанасьев.

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