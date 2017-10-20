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14:51 (мск), источник: Sputnik.md

Национальный антикоррупционный центр Молдовы остается без руководства

Руководство молдавского антикоррупционного ведомства редеет — парламент утвердил отставку.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Депутаты парламента на очередном заседании в пятницу утвердили отставку вице-директора Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Кристины Цэрнэ, которая ранее сама приняла решение оставить этот пост.

Как уточнила глава юридической комиссии парламента Раиса Апольски, «данное решение вступает в силу с момента принятия парламентом».

Кроме того, 25 октября истекает мандат главы НАЦ Виорела Кетрару, поэтому высший законодательный орган страны с 19 октября объявил конкурс на эту должность, который продлится 30 рабочих дней.

Согласно действующему регламенту, претендент на этот пост должен быть гражданином Молдовы, знать государственный язык, проживать в нашей стране, иметь высшее юридическое образование и как минимум 10-летний опыт работы в этой области. Репутация кандидата не должна вызывать вопросы. Кроме того, в последние два года он не должен быть членом какой-либо политической партии, у него не может быть судимостей.

Директора Национального антикоррупционного центра назначает парламент на пятилетний срок.

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