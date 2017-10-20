Национальный антикоррупционный центр Молдовы остается без руководства

Согласно действующему регламенту, претендент на этот пост должен быть гражданином Молдовы, знать государственный язык, проживать в нашей стране, иметь высшее юридическое образование и как минимум 10-летний опыт работы в этой области. Репутация кандидата не должна вызывать вопросы. Кроме того, в последние два года он не должен быть членом какой-либо политической партии, у него не может быть судимостей.