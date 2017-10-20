Национальный антикоррупционный центр Молдовы остается без руководства
Руководство молдавского антикоррупционного ведомства редеет — парламент утвердил отставку.
Руководство молдавского антикоррупционного ведомства редеет — парламент утвердил отставку.
КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Депутаты парламента на очередном заседании в пятницу утвердили отставку
Как уточнила глава юридической комиссии парламента Раиса Апольски, «данное решение вступает в силу с момента принятия парламентом».
Кроме того, 25 октября истекает мандат главы НАЦ Виорела Кетрару, поэтому высший законодательный орган страны с 19 октября объявил конкурс на эту должность, который продлится 30 рабочих дней.
Согласно действующему регламенту, претендент на этот пост должен быть гражданином Молдовы, знать государственный язык, проживать в нашей стране, иметь высшее юридическое образование и как минимум 10-летний опыт работы в этой области. Репутация кандидата не должна вызывать вопросы. Кроме того, в последние два года он не должен быть членом
Директора Национального антикоррупционного центра назначает парламент на пятилетний срок.