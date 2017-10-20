«По кочану»: Алиханов отказался возвращать социальные выплаты семьям с детьми

Источник: Новый Калининград

Правительство Калининградской области не будет возвращать компенсации за детский сад семьям с детьми, которые не могут подтвердить свою малообеспеченность. Об этом в пятницу после заседания кабинета министров заявил в весьма необычной манере губернатор региона Антон Алиханов.

Больше не задавать

В пятницу правительство Калининградской области рассматривало проект бюджета региона на 2018 год, точнее, основные его параметры. На пресс-подходе для СМИ после заседания Антон Алиханов рассказывал журналистам, что среди приоритетов бюджета — капитальный расходы, развитие, окончание инфраструктурных проектов, индустриальных парков и социальные расходы.

На вопрос, вернёт ли правительство области компенсации за детский сад, губернатор ответил: «Нет». На уточняющий вопрос «почему», прозвучал ответ: «По кочану». Естественно, представителей СМИ такая позиция губернатора не устроила: «Это серьезный вопрос!». «Это серьезный ответ», — парировал Алиханов. Правда, затем всё же разъяснил свою позицию.

«Я уже объяснял. У нас только 56% выплат носят адресный характер. И это неправильно. Надо наращивать дальше, на мой взгляд. Нами в следующем году, наверное, будет внедрена система электронного социального сертификата, потому что очень много людей (вы удивитесь), которые получают различные социальные выплаты, в них не нуждаются», — заявил Антон Алиханов. Журналисты предложили перейти к другой теме и уже начали задавать вопрос по поводу поправок в бюджет текущего года, однако губернатор вернулся вновь к «социалке».

«Я прошу вас больше не задавать вопрос мне по поводу этой социальной выплаты», — заявил Антон Алиханов, прерывая корреспондента.

Судя по всему, правительство области продолжит практику отказа от социальных выплат — это явно следует из слов губернатора по поводу того, что многие калининградцы получают выплаты, в которых не нуждаются.

Справедливость по адресу

Региональные власти лишили семьи с детьми компенсаций за детские сады год назад — выплаты решили назначать только тем, кто официально является малоимущим. Также областные власти сократили число получателей региональных пособий, которые выплачивают семьям один раз при рождении ребёнка: на пособия теперь могут претендовать лишь те молодые родители, которые покажут справки, что совокупный доход их семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

Это решение вызвало серьезное возмущение общественности. После этого Антон Алиханов пообещал обязательно вернуть компенсации — если не в 2017 году, то в 2018 — точно.

«Есть (возможность вернуть выплаты — прим. “Нового Калининграда”). Мы уже на самом деле над этим работаем, — утверждал тогда еще врио губернатора в декабре 2016 года. — Я уже говорил, что 2017 год очень сложный с точки зрения финансов для нас. Но с учетом тех поручений, которые мы давали и по поводу приватизации, других вопросов, сегодня рассматривали систему стимулирования муниципалитетов по поводу недоимки… Если вдруг работа пойдет хорошо, то мы очевидно будем получать дополнительные источники, которые бюджетную ситуацию будут сильно выправлять. Поэтому, может быть, мы уже в середине 2017 года решение можем пересмотреть. Или как минимум к 2018 году точно будем пересматривать, потому что понятно, что социальные обязательства надо держать и дополнительно расширять. И по поводу рождаемости — она у нас действительно падает, и те решения, которые у нас приняты, они минимальны на самом деле. Потому что предложения по сокращению социалки были обширные, и то, что было принято — это просто минимум. Мы все равно будем стараться по итогам первого полугодия вернуть все обратно».

Тогда же, в декабре 2016 года Алиханов уточнил, что к осени 2017 года социальные выплаты и компенсации семьям с детьми будут возвращены в случае успешного исполнения доходной части бюджета. В любом случае восстановить компенсации и пособия планируется в 2018 году.

Журналисты вновь вернулись к этому вопросу в августе, когда в Калининградскую область приехала вице-премьер по социальной политике Ольга Голодец. Было заметно, что вопрос застал вице-премьера немного врасплох. «Коллеги, у каждого региона есть полное право взвешивать свою социальную политику, и некоторые регионы считают, что нужно вводить одни пособия, заменять их другими. Мы ни разу не анализировали эту тему. Если регионы (а у нас, к сожалению, была такая практика) сократили пособия на третьего ребенка, и мы это видели, попросили восстановить пособия на третьего ребенка, что было сделано. Но в Калининградской области этого не было. И с точки зрения социального обеспечения область показывает хорошие результаты…» — сказала Голодец. «Спасибо, коллеги!» — закончили пресс-конференцию сотрудники пресс-службы, предложив тем самым закругляться. Однако, по всей видимости, Ольгу Голодец тема с урезанием льгот заинтересовала. «А что, есть напряжение?» — спросила она. «14 тысяч семей лишились компенсации родительской платы», — уточнил корреспондент.

«Получают малоимущие», — пояснил Алиханов. «Вы обещали вернуться к вопросу возвращения компенсаций во втором полугодии при разработке бюджета», — напомнили представители СМИ главе региона. «Работа над бюджетом идёт», — закончил разговор врио. Теперь он предложил не возвращаться больше к этому вопросу никогда.

Решение урезать социальные выплаты семьям с детьми региональные власти пытаются подогнать под принципы социальной справедливости — так называемый принцип «адресности», когда на какую-либо помощь от государства имеют право рассчитывать только те, кто имеет официальные доходы ниже прожиточного минимума.

В Калининградской области за второй квартал прожиточный минимум для трудоспособного человека составлял 10589 рублей. Если человек показывает доход выше хотя бы на несколько рублей, то государство этому человеку уже ничего не должно. Можно много говорить о том, что понятие «прожиточный минимум» имеет мало отношения к реальности и реальным доходам россиян, когда значительная часть работников получают зарплаты в «конвертах». Но государство продолжает притворяться, что всё это реально и имеет право на существование, и предлагает измерять социальную справедливость прожиточными минимумами.