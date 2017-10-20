Глеб Никитин внес законопроект о переходе Нижнего Новгорода на одноглавую систему

Источник: НИА-Нижний Новгород

Текст законопроекта есть в распоряжении НИА «Нижний Новгород».

Согласно проекту закона, глава города избирается городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет администрацию Нижнего Новгорода. Срок полномочий составляет пять лет.

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Гордумой, из них половина назначается городской Думой, а другая половина — губернатором Нижегородской области. Выдвижение участников конкурса вправе осуществлять губернатор, фракции в городской Думе города, депутаты численностью не менее одной трети от общего числа. Должно быть выдвинуто не менее двух кандидатов. Избранным на должность главы города считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной численности депутатов городской Думы. В случае, если ни один не набрал требуемого числа голосов, проводится второй тур. Если и во втором туре глава города не будет избран, процедура выборов повторяется, начиная с конкурса.

«Участие в конкурсе позволяет привлекать к муниципальному управлению более широкий спектр профессиональных кадров. Кроме того, в отдельных случаях такая модель позволит сократить расходы на аппарат управления в связи с замещением на постоянной оплачиваемой основе, как правило, одного должностного лица — главы муниципального образования», — считает автор законопроекта.