Делегация Узбекистана приняла участие в заседании СНК ШОС в Пекине
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Представители Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обменялись мнениями по текущим вопросам деятельности организации, в том числе о ходе подготовки к предстоящему заседанию Совета глав правительств (премьер-министров), другим совместным мероприятиям.
Узбекская сторона проинформировала участников заседания о проведении в г. Ташкенте 20 октября Совещания министров юстиций и
Национальные координаторы также рассмотрели другие вопросы повестки дня ШОС.