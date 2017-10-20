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14:47 (мск), источник: UzReport.news

Делегация Узбекистана приняла участие в заседании СНК ШОС в Пекине

17—20 октября в г. Пекине (КНР) прошло очередное заседание Совета национальных координаторов (СНК) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Источник: UzReport.news

Представители Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обменялись мнениями по текущим вопросам деятельности организации, в том числе о ходе подготовки к предстоящему заседанию Совета глав правительств (премьер-министров), другим совместным мероприятиям.

Узбекская сторона проинформировала участников заседания о проведении в г. Ташкенте 20 октября Совещания министров юстиций и 25—27 октября — Совещания председателей Верховных судов государств-членов ШОС.

Национальные координаторы также рассмотрели другие вопросы повестки дня ШОС.

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