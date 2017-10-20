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15:07 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Думу Качканара в 2018 году будут выбирать по-новому

Чтобы пресечь политические игры.

Источник: УралИнформБюро

Выборы в качканарскую думу в сентябре 2018 года могут пройти по мажоритарной системе. Отказаться от голосования по партийным спискам предложила местная фракция «Единой России», передает «Уралинформбюро».

«Предложение перейти на старую систему выборов по одномандатным округам выгодно, в первую очередь, самим избирателям, так как это дает им право знать, кого они избирают. И, соответственно, выбирать того, кому они больше доверяют. Организация работы думы, когда ее члены избраны по одномандатным округам, становится более внятная. И депутаты, и избиратели понимают, кто чем занимается и за что отвечает. При выборах по партспискам, к сожалению, такое невозможно», — пояснил председатель гордумы Качканара Геннадий Русских.

Нынешний состав представительного органа, состоящий из 20 депутатов, был выбран в 2013 году по смешанной системе: 10 мандатов получили «списочники», 10 — «одномандатники». Работа с населением этого созыва заметно отличается от работы предыдущего созыва, который был избран только по одномандатным округам, причем в худшую сторону, подчеркнул собеседник агентства.

«Выбирая кандидатов по партспискам, избиратели голосуют за партию, а кого она посадит в парламент — не известно. Кроме того, сегодня наша дума, где есть “списочники” слишком много времени уделяет межпартийным разборкам, а не решению конкретных вопросов. Я считаю, что в представительном органе муниципального уровня нет места для политических игр», — отметил Русских.

Если инициатива «медведей» будет поддержана, власти изменят устав Качканара, переписав в нем лишь несколько слов. «Строчку “выборы по партспискам” нужно будет убрать и снова написать “выборы депутатов гордумы проводятся по 20 одномандатным округам”. Ничего сложного», — констатировал председатель думы.

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