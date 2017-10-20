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15:20 (мск), источник: СуперОмск

В Таре Бурков сделал вбрасывание мяча на футбольном поле

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков открыл в Таре мини-стадион в оздоровительном лагере.

Источник: РИА "Новости"

В ходе рабочей поездки в Тару временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков открыл мини-стадион в оздоровительном лагере. Ножницы для разрезания красной ленточки ему вручила девушка в кокошнике.

«Это площадка круглогодичного действия. Сегодня сама погода, похоже, решила это проверить. Как говорят спортсмены, игра состоится при любой погоде», — сказал Бурков.

Затем руководитель региона произвел символический вброс мяча на новом футбольном поле. На территории лагеря каждый год в течение лета отдыхает 800 детей.

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