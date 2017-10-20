В Таре Бурков сделал вбрасывание мяча на футбольном поле
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков открыл в Таре
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков открыл в Таре
В ходе рабочей поездки в Тару временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков открыл
«Это площадка круглогодичного действия. Сегодня сама погода, похоже, решила это проверить. Как говорят спортсмены, игра состоится при любой погоде», — сказал Бурков.
Затем руководитель региона произвел символический вброс мяча на новом футбольном поле. На территории лагеря каждый год в течение лета отдыхает 800 детей.