В Таре Бурков сделал вбрасывание мяча на футбольном поле

Источник: РИА "Новости"

В ходе рабочей поездки в Тару временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков открыл мини-стадион в оздоровительном лагере. Ножницы для разрезания красной ленточки ему вручила девушка в кокошнике.

«Это площадка круглогодичного действия. Сегодня сама погода, похоже, решила это проверить. Как говорят спортсмены, игра состоится при любой погоде», — сказал Бурков.