Казахстан предложил Узбекистану создать совместные экономические зоны

Источник: Podrobno.uz

В частности, в ходе открытия казахстанской торговой миссии Ерик Утембаев в своей приветственной речи подробно ознакомил участников форума о развивающихся экономических связей двух стран, а также предложил укреплять их путем создания совместных коопераций и экономических зон.

«Хотелось бы, чтобы в ближайшее время мы начали работать по созданию наших совместных экономических зон. Одна из таких возможностей — это работа с приграничными регионами. Буквально недавно, во время визита президента Казахстана в Узбекистан, мы подписали соглашение со всеми приграничными регионами Узбекистана. Следующим шагом должно быть создание совместных экономических и индустриальных зон», — сказал посол.

В этом отношении, по его словам, Узбекистан имеет большой опыт. «При этом, было очень показательно если реализация совместных экономических зон началась на Южно-Казахстанском, Кызылординском, Актюбинском и Мангистауском направлениях. Это дает возможность реализовать не только транзитный и экономически-инвестиционный потенциал, но также и развитие всего регионального сотрудничества», — отметил Ерик Утембаев.