Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Израиль решил ускорить выдворение украинцев
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Ургант снял пародию на ролик Собчак о выдвижении в президенты
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Обнаженная Асмус показала кадры ванной - СМИ
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
12Какой была Аляска, когда ее продавали
14:59 (мск), источник: Podrobno.uz

Казахстан предложил Узбекистану создать совместные экономические зоны

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В рамках казахско-узбекского бизнес-форума, прошедшего в Ташкенте, посол РК в Узбекистане Ерик Утембаев отметил о необходимости создания совместных экономических зон, передает МИА «Казинформ».

Источник: Podrobno.uz

В частности, в ходе открытия казахстанской торговой миссии Ерик Утембаев в своей приветственной речи подробно ознакомил участников форума о развивающихся экономических связей двух стран, а также предложил укреплять их путем создания совместных коопераций и экономических зон.

«Хотелось бы, чтобы в ближайшее время мы начали работать по созданию наших совместных экономических зон. Одна из таких возможностей — это работа с приграничными регионами. Буквально недавно, во время визита президента Казахстана в Узбекистан, мы подписали соглашение со всеми приграничными регионами Узбекистана. Следующим шагом должно быть создание совместных экономических и индустриальных зон», — сказал посол.

В этом отношении, по его словам, Узбекистан имеет большой опыт. «При этом, было очень показательно если реализация совместных экономических зон началась на Южно-Казахстанском, Кызылординском, Актюбинском и Мангистауском направлениях. Это дает возможность реализовать не только транзитный и экономически-инвестиционный потенциал, но также и развитие всего регионального сотрудничества», — отметил Ерик Утембаев.

Кроме того, посол отметил важность поставленной задачи лидерами двух стран в доведении торгового оборота до $5 млрд. Одна из ключевых ролей в этом процессе отводится организации подобных бизнес форумов в формате B2B. «Есть большая задача, поставленная главами двух стран, провести в следующем году первый, большой межрегиональный форум между Казахстаном и Узбекистаном. Подобного форума во взаимоотношениях двух стран еще не было, когда шестнадцать акимов РК и четырнадцать хокимов РУ будут иметь возможность согласовать конкретные меры по развитию межрегионального сотрудничества», — заключил посол.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Казахстан предложил Узбекистану создать совместные экономические зоны
Ведущие конгрессмены и сенаторы США планируют организовать визит в Узбекистан
Мединского не стали лишать ученой степени
Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
Новосибирского экс-губернатора приговорили к трем годам условно
Новая антитабачная концепция: за окурки придется платить налог
Собчак рассказала об отсутствии у нее политической программы
Назван срок возможной установки постов на границе с Белоруссией
Роспотребнадзор возобновил запрет на «Боярышник»
Спорт
Российский футбол уходит в отрыв Итоги последних триумфов и неудач отечественных клубов на международной арене
Авто
В Бельгии нашли новый BMW 1985 года (и теперь продают) На одном из сайтов появилось предложение купить прекрасно сохранившийся экземпляр BMW 323i серии Е30
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу, и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь