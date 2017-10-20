Казахстан предложил Узбекистану создать совместные экономические зоны
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В рамках
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В рамках
В частности, в ходе открытия казахстанской торговой миссии Ерик Утембаев в своей приветственной речи подробно ознакомил участников форума о развивающихся экономических связей двух стран, а также предложил укреплять их путем создания совместных коопераций и экономических зон.
«Хотелось бы, чтобы в ближайшее время мы начали работать по созданию наших совместных экономических зон. Одна из таких возможностей — это работа с приграничными регионами. Буквально недавно, во время визита президента Казахстана в Узбекистан, мы подписали соглашение со всеми приграничными регионами Узбекистана. Следующим шагом должно быть создание совместных экономических и индустриальных зон», — сказал посол.
В этом отношении, по его словам, Узбекистан имеет большой опыт. «При этом, было очень показательно если реализация совместных экономических зон началась на
Кроме того, посол отметил важность поставленной задачи лидерами двух стран в доведении торгового оборота до $5 млрд. Одна из ключевых ролей в этом процессе отводится организации подобных бизнес форумов в формате B2B. «Есть большая задача, поставленная главами двух стран, провести в следующем году первый, большой межрегиональный форум между Казахстаном и Узбекистаном. Подобного форума во взаимоотношениях двух стран еще не было, когда шестнадцать акимов РК и четырнадцать хокимов РУ будут иметь возможность согласовать конкретные меры по развитию межрегионального сотрудничества», — заключил посол.