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15:47 (мск), источник: NewsKo

Николай Дёмкин: Каждый подбирает команду под себя

Лидер единороссов Прикамья прокомментировал назначения в пермской мэрии.

По мнению Николая Дёмкина, кадровые перестановки в администрации Перми — это попытка оптимизировать городское управление с учётом стоящих перед городом задач, а персоналии назначенцев «вопросов не вызывают».

Николай Дёмкин, депутат Законодательного собрания Пермского края, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

«Каждый руководитель имеет право и полномочия формировать свою команду «под себя» — так, чтобы создать максимально удобную и эффективную систему управления. Это абсолютно нормально. Изменения внутри управленческой команды — процесс постоянный, так как нужно решать актуальные задачи, которые диктует время. Перед любой структурой всегда стоит задача быть эффективной.

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Поэтому решение главы Перми о кадровых перестановках внутри структуры администрации Перми — вполне логичный шаг, который свидетельствует о том, что Дмитрий Самойлов стремится к эффективности в управлении.

Персональный состав назначений также не вызывает вопросов. Андрей Усов работал в должности замглавы Перми, получил большой опыт в решении общегородских задач. Свердловский район — самый крупный в городе, к тому же территориально «разбросан», словно «город в городе», и назначение Усова главой этого района понятно.

Вячеслав Торчинский получил новый «пакет» задач, связанный с подготовкой к 300-летию Перми. Это далеко не только «культмассовые» задачи, но и организационные, и управленческие, и финансовые.

Понятен и «рост» Лидии Королёвой — бывшего главы Орджоникидзевского района. Общепризнано, что Королёва была одним из самых опытных и эффективных районных глав. Её назначение заместителем главы администрации города — начальником управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям оправдано.

В целом у меня нет сомнений, что эти кадровые решения продуманы, а их последствия скажутся благотворно на управлении и развитии города".

Напомним, накануне, 19 октября глава Перми Дмитрий Самойлов произвел ряд кадровых назначений, которые «призваны повысить эффективность работы городских властей по ряду направлений».

Так, кроме вышеупомянутых «назначенцев», исполняющим обязанности главы администрации Кировского района назначен Владимир Хлебников, ранее руководивший контрольно-аналитическим департаментом администрации Перми. Кроме этого, бывший глава администрации Кировского района Евгений Гилёв назначен советником главы города.

Начальником департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства назначена Татьяна Михалева, ранее возглавлявшая управление по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений администрации города.

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