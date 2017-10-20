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18:04 (мск), источник: РИА Новости

Мэрия Иркутска одобрила казакам проведение митинга против фильма «Матильда»

Власти Иркутска согласовали на 22 октября митинг, который организуют иркутские казаки, выступающие против проката в городе фильма «Матильда», сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

«Митинг согласован на воскресенье, 22 октября, с 13.00 до 14.00 (18.00−19.00 мск) на 50 участников. Он пройдет на площади 50 лет Октября, рядом с кинотеатром “Баргузин”. Инициаторы проведения — Иркутское казачье войско», — сообщил РИА Новости представитель администрации города.

Это вторая акция против фильма, которую Иркутское казачье войско Союза казаков России проводит в Иркутске. Первая прошла 7 октября возле памятника царю Александру III. Она собрала порядка 50 участников. Во время акции участники держали в руках плакаты с надписями «Прости нас, Государь!», «Не дадим переписать нашу историю».

Фильм Алексея Учителя «Матильда» вызвал широкий общественный резонанс задолго до проката. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская. Представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией», а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину.

В общероссийский прокат картина выйдет 26 октября.

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