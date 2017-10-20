В Крыму дефицит жилой недвижимости и переизбыток курортной — Константинов

Источник: РИА "Новости"

«По жилищному строительству в 2014 году в России был побит рекорд: ввели в эксплуатацию 81 млн кв м жилья. Даже этот среднероссийский уровень в два раза ниже общемирового. Для сравнения: Украина в последнее время строила 3 млн кв м в год. Если Крым выйдет на миллион квадратных метров жилья в год (как мы строили при советской власти), надо будет 15 лет, чтобы выйти на среднестатистический уровень по России», — сказал он.

Также спикер заявил о дефиците доступной недвижимости в Крыму. Сейчас, по его данным, 15% жилого фонда в регионе находится в ветхом и аварийном состоянии. В то же время 45% жилья (ориентировочно 16 млн кв м) построено не менее 50 лет назад.

«В Крыму на сегодняшний день приходится 19 кв м на человека при жилом фонде 36 млн кв м. 55% крымчан живут в домах, построенных в 1971 году и раньше, в ветхом и старом по возрасту жилье. 45% жилого фона имеет возраст 50 лет и старше. При этом в Крыму переизбыток жилья для отдыха. Это очень дорогое жилье, как правило, в хороших местах, близко к морю. Едешь по Ялте, стоят высотки по 20 этажей с темными окнами, потому что люди заселяются в них на две недели в год. Этот рынок, на мой взгляд, перенасыщен, и его можно вообще не стимулировать. А жилья, доступного для первого потребления, дефицит. Есть регионы, где оно вообще не строится», — отметил Константинов.