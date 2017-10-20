Сеул и Петербург наметили 50 шагов социально-экономического развития
Сегодня мегаполисы подписали протокол о развитии сотрудничества.
Сегодня мегаполисы подписали протокол о развитии сотрудничества.
20 октября в столице Республики Корея
Ровно месяц назад во время визита южнокорейской делегации в Санкт-Петербург мы определили круг вопросов, представляющих взаимный интерес и выдали дорожную карту, которая охватывает многие области направлений нашего сотрудничества на период до 2021 года.
«Наш план мероприятий содержит более пятидесяти конкретных шагов в сфере
«Масштаб этих планов является самым крупным среди всех проектов правительства Сеула с зарубежными городами», — заметил Ю Гён Хи.
Напомним, делегация из России прибыла в Южную Корею 18 октября с четырехдневным визитом.