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16:01 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Сеул и Петербург наметили 50 шагов социально-экономического развития

Сегодня мегаполисы подписали протокол о развитии сотрудничества.

20 октября в столице Республики Корея вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин и вице-мэр Сеула Ю Гён Ги подписали протокол и план мероприятий по развитию сотрудничества между правительствами двух городов. Встреча прошла в здании сеульской мэрии, сообщает ТАСС.

Ровно месяц назад во время визита южнокорейской делегации в Санкт-Петербург мы определили круг вопросов, представляющих взаимный интерес и выдали дорожную карту, которая охватывает многие области направлений нашего сотрудничества на период до 2021 года.
Игорь Албин
Вице-губернатор Санкт-Петербурга

«Наш план мероприятий содержит более пятидесяти конкретных шагов в сфере социально-экономического сотрудничества, медицины, градостроительства, транспортной инфраструктуры, культуры и в других областях», — рассказал о программе вице-губернатор.

Вице-мэр Сеула в ответной речи подчеркнул, что подписанный протокол касается 50 проектов в 14 сферах.

«Масштаб этих планов является самым крупным среди всех проектов правительства Сеула с зарубежными городами», — заметил Ю Гён Хи.

Напомним, делегация из России прибыла в Южную Корею 18 октября с четырехдневным визитом.

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