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16:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область расширит полномочия муниципалитетов

Губернатор Алексей Гордеев сообщил о ряде изменений в законодательстве, направленных на повышение эффективности работы Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» в четверг, 19 октября.

Источник: govvrn.ru

Изменения позволят Ассоциации перейти на новый формат взаимодействия с исполнительной властью и расширят полномочия муниципалитетов.

— Мы создаем реальный институт взаимодействия всех уровней власти, включая сюда территориальные федеральные органы власти. Мы идем на то, чтобы был соответствующий аппарат у Ассоциации, были специалисты финансового направления, способность не только анализировать ситуацию, но и правильно ставить вопросы перед органами власти и иметь право законодательной инициативы. Очень важно действовать коллективно, слаженно и чтобы голос ваш был слышен как минимум в Воронежской области, — подчеркнул Алексей Гордеев.

Новый устав Ассоциации, поддержанный губернатором, позволит активнее участвовать в законотворческом процессе, выступать с инициативой бюджетирования.

Структура получит возможность более мобильно работать со всеми предложениями, выступать получателем федеральных грантов на развитие местного самоуправления. Таким образом, муниципальные образования будут заниматься законотворческой деятельностью, выполнять координирующую роль и более широко, через ТОСы, развивать общественное управление.

Глава региона напомнил, что первые шаги по развитию местного самоуправления были сделаны три года назад. Тогда инициативы людей, связанные с благоустройством поселений и населенных пунктов, были реализованы в госпрограмме. По мнению Алексея Гордеева, важно, чтобы муниципалитеты были не просто встроены в систему власти, а задавали тон принимаемым на уровне области решениям.

В настоящее время главой Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» является глава Нововоронежа Сергей Чистикин. Экс-глава Иван Алейник 19 октября 2017 года покинул свой пост. Структура правления также изменилась: она состоит из 20 человек плюс вакантная должность исполнительного директора на постоянной основе.

Контекст

Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» занимается координацией деятельности территориального общественного самоуправления (ТОС) и реализацией общественно-полезных проектов. В 2017 году Воронежская область получила на благоустройство территорий 450 млн рублей из федерального бюджета. Это позволило дополнительно к региональным программным мероприятиям благоустроить около 150 дворов и реконструировать 19 общественных территорий. За последние пять лет в регионе отреставрировали более 370 захоронений времен Великой Отечественной войны из 485 известных. Привели в порядок также 60 из 109 воинских захоронений времен Гражданской войны. Памятные стелы установлены в семи населенных пунктах, отремонтированы более 20 военно-мемориальных объектов. Создано и реконструировано 175 парков, скверов, площадей и набережных. Сейчас в регионе около 100 официальных пляжей, а семь лет назад было около 20.

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