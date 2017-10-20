Воронежская область расширит полномочия муниципалитетов

Источник: govvrn.ru

Изменения позволят Ассоциации перейти на новый формат взаимодействия с исполнительной властью и расширят полномочия муниципалитетов.

— Мы создаем реальный институт взаимодействия всех уровней власти, включая сюда территориальные федеральные органы власти. Мы идем на то, чтобы был соответствующий аппарат у Ассоциации, были специалисты финансового направления, способность не только анализировать ситуацию, но и правильно ставить вопросы перед органами власти и иметь право законодательной инициативы. Очень важно действовать коллективно, слаженно и чтобы голос ваш был слышен как минимум в Воронежской области, — подчеркнул Алексей Гордеев.

Новый устав Ассоциации, поддержанный губернатором, позволит активнее участвовать в законотворческом процессе, выступать с инициативой бюджетирования.

Структура получит возможность более мобильно работать со всеми предложениями, выступать получателем федеральных грантов на развитие местного самоуправления. Таким образом, муниципальные образования будут заниматься законотворческой деятельностью, выполнять координирующую роль и более широко, через ТОСы, развивать общественное управление.

Глава региона напомнил, что первые шаги по развитию местного самоуправления были сделаны три года назад. Тогда инициативы людей, связанные с благоустройством поселений и населенных пунктов, были реализованы в госпрограмме. По мнению Алексея Гордеева, важно, чтобы муниципалитеты были не просто встроены в систему власти, а задавали тон принимаемым на уровне области решениям.

В настоящее время главой Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» является глава Нововоронежа Сергей Чистикин. Экс-глава Иван Алейник 19 октября 2017 года покинул свой пост. Структура правления также изменилась: она состоит из 20 человек плюс вакантная должность исполнительного директора на постоянной основе.

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