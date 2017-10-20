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16:30 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев произвел назначение в Совете Безопасности РК

Бакыт Курманбаев ранее занимал руководящую должность в департаменте министерства обороны.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 окт — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил заведующего отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности республики, сообщила пресс-служба Акорды.

Распоряжением президента завотделом стал Бакыт Курманбаев. По информации СМИ, в прошлые годы Курманбаев занимал должность начальника департамента военно-технической политики министерства обороны Казахстана.

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