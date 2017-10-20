Назарбаев произвел назначение в Совете Безопасности РК
Бакыт Курманбаев ранее занимал руководящую должность в департаменте министерства обороны.
Бакыт Курманбаев ранее занимал руководящую должность в департаменте министерства обороны.
АСТАНА, 20 окт — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил заведующего отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности республики, сообщила
Распоряжением президента завотделом стал Бакыт Курманбаев. По информации СМИ, в прошлые годы Курманбаев занимал должность начальника департамента