МИД РК: Бишкек не заявлял о денонсации соглашения с Казахстаном

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 окт — Sputnik. МИД Казахстана опроверг информацию о том, что Кыргызстан намерен денонсировать соглашение с Казахстаном о выделении технической помощи.

«Мы обратили внимание на публикации в ряде СМИ о намерении Правительства Кыргызстана инициировать денонсацию соглашения с Казахстаном о выделении технической помощи. Официальная информация от кыргызской стороны к нам не поступала», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана.

Кроме того, данный вопрос не затрагивался во время переговоров глав правительств двух стран 18 октября.

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Казахстан в июле этого года ратифицировал соглашение о выделении 100 миллионов долларов.

Эта сумма предоставляется кыргызской стороне на реализацию мероприятий по присоединению Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу (ЕврАзЭС, ЕАЭС), в частности на улучшение таможенной инфраструктуры на кыргызском участке таможенной границы ЕврАзЭС, на приведение в соответствие с требованиями ЕврАзЭС санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем Кыргызстана.

В октябре, незадолго до президентских выборов в Кыргызстане, отношения между Астаной и Бишкеком обострились: уходящий глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обвинил руководство Казахстана во вмешательстве в предвыборный процесс в соседней стране. После этого, с 10 октября, возникли проблемы с пересечением кыргызско-казахстанской границы. На ряде КПП наблюдались огромные автомобильные пробки и очереди. Помимо этого, Казахстан усилил ветконтроль пищевой продукции из Кыргызстана, ввел запрет на импорт продукции пяти молокозаводов КР из-за нарушения фитосанитарных норм, а также пресек завоз крупной партии фруктов, в которых нашли карантинных вредителей.

Спустя неделю премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков вылетел в Астану, попросив о встрече казахстанского премьера Бакытжана Сагинтаева.