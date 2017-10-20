МИД РК: Бишкек не заявлял о денонсации соглашения с Казахстаном
Казахстан выделяет правительству Кыргызстана 100 миллионов долларов на улучшение таможенной инфраструктуры на кыргызском участке таможенной границы ЕврАзЭС.
Казахстан выделяет правительству Кыргызстана 100 миллионов долларов на улучшение таможенной инфраструктуры на кыргызском участке таможенной границы ЕврАзЭС.
АСТАНА, 20 окт — Sputnik. МИД Казахстана опроверг информацию о том, что Кыргызстан намерен денонсировать соглашение с Казахстаном о выделении технической помощи.
«Мы обратили внимание на публикации в ряде СМИ о намерении Правительства Кыргызстана инициировать денонсацию соглашения с Казахстаном о выделении технической помощи. Официальная информация от кыргызской стороны к нам не поступала», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана.
Кроме того, данный вопрос не затрагивался во время переговоров глав правительств двух стран 18 октября.
Казахстан в июле этого года ратифицировал соглашение о выделении 100 миллионов долларов.
Эта сумма предоставляется кыргызской стороне на реализацию мероприятий по присоединению Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу (ЕврАзЭС, ЕАЭС), в частности на улучшение таможенной инфраструктуры на кыргызском участке таможенной границы ЕврАзЭС, на приведение в соответствие с требованиями ЕврАзЭС санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем Кыргызстана.
В октябре, незадолго до президентских выборов в Кыргызстане, отношения между Астаной и Бишкеком обострились: уходящий глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обвинил руководство Казахстана во вмешательстве в предвыборный процесс в соседней стране. После этого, с 10 октября, возникли проблемы с пересечением
Спустя неделю
В ходе встречи главы правительств договорились с 00:00 19 октября обеспечить приоритетный порядок пересечения